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Najnoviji rezultati PISA istraživanja za 2025. godinu pokazali su pad postignuća naših petnaestogodišnjaka, što je direktna posledica haosa koji su mesecima unazad kreirali pojedini prosvetni sindikati i politički aktivisti kroz štrajkove, skraćene časove i "otaljavanje" nadoknade nastave.

Ono što pokazuju upravo objavljeni podaci PISA 2025 studije nije razlog za još jednu kratkotrajnu uzbunu, već za ozbiljno i odgovorno suočavanje sa stanjem našeg obrazovanja, kazao je za "Danas" blokaderski profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Aleksandar Baucal.

Foto: Printscreen Danas

On podseća da smo i ranije bili na "nedopustivo niskom nivou", ali da su sada postignuća još niža.

- Srbija spada među obrazovne sisteme sa najvećim padom u odnosu na 2022. godinu - ukazuje Baucal.

On pojašnjava da PISA studija ne ispituje da li je učenik zapamtio formulu ili definiciju iz udžbenika ili ume da nabroji sve granične prelaze Srbije iz glave.

- Proverava da li petnaestogodišnjak, posle otprilike 10 godina provedenih u obrazovanju, ume da razume jednostavan tekst, protumači podatke na grafikonu, poveže cenu i količinu ili upotrebi osnovno naučno znanje da bi objasnio neku pojavu. OECD upravo zato naglašava da PISA ne ispituje komplikovanu matematiku ili složenu nauku, već osnovne kompetencije koje su neophodne za dalje školovanje, svakodnevni život i uspešno snalaženje u budućem životu i radu - ukazao je on.

Profesor Baucal je ukazao na problem, ali je uredno propustio da kaže da su pojedini profesori izabrali blokade obrazovnih insistucija i ulicu umesto učionice, dok se za to vreme država borila da kroz povećanja plata, opremanje škola i ogromna budžetska ulaganja podigne obrazovanje na evropski nivo.

Svedočili smo besomučnim štrajkovima i blokadama koje su potpuno urušile kontinuitet nastave i motivaciju kod dece, te ovakve brojke i podaci još jednom pokazuju stepen urušavanja obrazovanja tokom 2025. godine, a posledica svega jesu upravo štrajkovi, blokade i protesti, kao i nadoknada časova i nastave reda radi.

Kurir Politika