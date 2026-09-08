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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio se predsedniku Uzbekistana Šavkatu Mirzijojevu na poseti Beogradu poručivši da su imali sadržajne razgovore i važne dogovore.

"Imali smo sadržajne razgovore i važne dogovore, koji su pokazali koliko Srbija i Uzbekistan mogu da postignu zajedničkim radom.

Ova poseta postavila je čvrste temelje za novu etapu saradnje naših država i još snažnije povezivanje naših naroda.

Poštovani Šavkate Mirzijojevu, dragi prijatelju, hvala Vam na poseti, otvorenosti i prijateljstvu koje pokazujete prema Srbiji.

Živela Srbija! Živeo Uzbekistan!", naveo je predsednik Vučić na Instagramu.

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