"Živela Srbija! Živeo Uzbekistan!", poručio predsednik naše zemlje
Politika
VUČIĆ SE ZAHVALIO MIRZIJOJEVU NA POSETI BEOGRADU: Imali smo sadržajne razgovore i važne dogovore - postavili čvrste temelje za novu etapu saradnje (VIDEO)
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio se predsedniku Uzbekistana Šavkatu Mirzijojevu na poseti Beogradu poručivši da su imali sadržajne razgovore i važne dogovore.
"Imali smo sadržajne razgovore i važne dogovore, koji su pokazali koliko Srbija i Uzbekistan mogu da postignu zajedničkim radom.
Ova poseta postavila je čvrste temelje za novu etapu saradnje naših država i još snažnije povezivanje naših naroda.
Poštovani Šavkate Mirzijojevu, dragi prijatelju, hvala Vam na poseti, otvorenosti i prijateljstvu koje pokazujete prema Srbiji.
Živela Srbija! Živeo Uzbekistan!", naveo je predsednik Vučić na Instagramu.
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