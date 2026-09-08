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Srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović oglasila se danas povodom, kako je navela, "navodnog proterivanja dva predstavnika ambasade Srbije u BiH", istakavši da je jednom odavno istekao mandat, a da je za vojne atašee zadužen Savet ministara, a ne ministar spoljnih poslova.

- Prvo što se tiče onih navodno proteranih članova ambasade Srbije u BiH, jednom je istekao mandat i koliko znamo već je napustio BiH. Što se tiče vojnih atašea, saglasnost za njihov dolazak ne daje ministar inostranih poslova već Savet ministara, a isto tako i kad je reč o uskraćivanju boravka. Osim toga, za takve postupke uskraćivanja gostoprimstva potrebno je imati dokaze za razloge kojima se potkrepljuje takva odluka - navela je Cvijanovićeva.

Ona je na Iksu rekla da će zatražiti od nadležnih institucija informaciju da li za to postoje razlozi, ili je u Elmedina Konakovića, "iz nemoći, udarilo besnilo".

Navela je i da ministar ne može razrešavati ambasadore BiH u drugim zemljama, već to može samo Predsedništvo BiH.

- Što se tiče najavljenog smanjenja osoblja u Ambasadi BiH u Beogradu, to može biti samo na štetu državljana oba entiteta. Uz to, Konakovićevi nalozi za bilo šta ne odražavaju stavove BiH, jer Republika Srpska, sa svojih 49 odsto teritorije, u tome ne učestvuje. Osim toga, Republika Srpska i Srbija imaju potpisan Sporazum o specijalnim i paralelnim vezama, predviđen Dejtonskim sporazumom, i naša saradnja će se u svim oblastima odvijati nesmetano. Konakoviću bi bolje bilo da pazi da li mu bošnjački kadrovi u DKP mreži dilaju drogu nego što se bavi Srbijom. Pozivam vojnog atašea Srbije da ostane u Republici Srpskoj, gde će mu biti nastavljeno pružanje gostoprimstva i zaštite - napisala je Željka Cvijanović.

Elmedin Konaković Foto: Printscreen/ Youtube