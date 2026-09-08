"IZ NEMOĆI GA UDARILO BESNILO" Željka Cvijanović odgovorila Elmedinu Konakoviću: "Potrebni su dokazi na osnovu kojih otkazujete gostoprimstvo"!
- Željka Cvijanović poručila je da za otkazivanje gostoprimstva predstavnicima Srbije u BiH moraju postojati dokazi i da o tome odlučuje Savet ministara, a ne ministar spoljnih poslova.
- Najavila je da će tražiti proveru da li za takvu odluku postoje razlozi, uz poruku da je Elmedina Konakovića 'iz nemoći udarilo besnilo'.
Srpski član Predsedništva BiH Željka Cvijanović oglasila se danas povodom, kako je navela, "navodnog proterivanja dva predstavnika ambasade Srbije u BiH", istakavši da je jednom odavno istekao mandat, a da je za vojne atašee zadužen Savet ministara, a ne ministar spoljnih poslova.
- Prvo što se tiče onih navodno proteranih članova ambasade Srbije u BiH, jednom je istekao mandat i koliko znamo već je napustio BiH. Što se tiče vojnih atašea, saglasnost za njihov dolazak ne daje ministar inostranih poslova već Savet ministara, a isto tako i kad je reč o uskraćivanju boravka. Osim toga, za takve postupke uskraćivanja gostoprimstva potrebno je imati dokaze za razloge kojima se potkrepljuje takva odluka - navela je Cvijanovićeva.
Ona je na Iksu rekla da će zatražiti od nadležnih institucija informaciju da li za to postoje razlozi, ili je u Elmedina Konakovića, "iz nemoći, udarilo besnilo".
Navela je i da ministar ne može razrešavati ambasadore BiH u drugim zemljama, već to može samo Predsedništvo BiH.
- Što se tiče najavljenog smanjenja osoblja u Ambasadi BiH u Beogradu, to može biti samo na štetu državljana oba entiteta. Uz to, Konakovićevi nalozi za bilo šta ne odražavaju stavove BiH, jer Republika Srpska, sa svojih 49 odsto teritorije, u tome ne učestvuje. Osim toga, Republika Srpska i Srbija imaju potpisan Sporazum o specijalnim i paralelnim vezama, predviđen Dejtonskim sporazumom, i naša saradnja će se u svim oblastima odvijati nesmetano. Konakoviću bi bolje bilo da pazi da li mu bošnjački kadrovi u DKP mreži dilaju drogu nego što se bavi Srbijom. Pozivam vojnog atašea Srbije da ostane u Republici Srpskoj, gde će mu biti nastavljeno pružanje gostoprimstva i zaštite - napisala je Željka Cvijanović.
Konaković je danas saopštio da je doneo odluku o proglašenju nepoželjnim vojnog atašea u Ambasadi Srbije Milana Dulanovića i savetnika predstavnika Bezbednosno informativne agencije Danka Maksimovića, te da im je ostavljen rok od 48 časova da napuste BiH.