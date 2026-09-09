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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je juče Orden Republike Srbije prvog stepena na velikoj ogrlici predsedniku Uzbekistana Šavkatu Mirzijojevu koji je boravio u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Srbiji.

Posle potpisivanja bilateralnih sporazuma i uručivanja ordena Vučić je rekao da je odlikovanjem odato priznanje Mirzijojevoj ličnoj ulozi i doprinosu razvoja Srbije i Uzbekistana, te da su odnosi danas na najvišem nivou u savremenoj istoriji.

Ocenio je da je poseta predsednika Uzbekistana Beogradu potvrda posebne bliskosti njihove dve zemlje i jasan pokazatelj zajedničke želje da unapređuju odnose u političkoj, ekonomskoj oblasti, kulturi i drugim oblastima od zajedničkog interesa.

1/20 Vidi galeriju Vučić odlikovao Mirzijojeva Foto: Marko Karović

Šta je Orden Republike Srbije na velikoj ogrlici?

Mnogi u javnosti ne znaju da je ovo najviše državno odlikovanje koje Republika Srbija uopšte može da dodeli. Prema Zakonima o odlikovanjima, ovaj orden ima dva stepena, a prvi stepen - na velikoj ogrlici - rezervisan je isključivo za predsednike država ili suverene.

Sastoji se od unikatne zvezde, velike ogrlice i ordenskog znaka, a simbolizuje vrhunsko međunarodno poštovanje i savezništvo.

Foto: Marko Karović

O tome koliko je ovo priznanje retko i važno govori i društvo u kome se lider Uzbekistana od danas nalazi. Najviši orden naše zemlje pre njega dobili su isključivo svetski lideri i dokazani istorijski prijatelji Srbije: Vladimir Putin, predsednik Ruske Federacije, Si Đinping, predsednik Narodne Republike Kine, Viktor Orban, bivši premijer Mađarske, Nursultan Nazarbajev, bivši predsednik Kazahstana, Patrijarh moskovski i sve Rusije Kiril i Milorad Dodik, nekadašnji predsednik Republike Srpske.

Poseban poklon i strateško partnerstvo u sklopu ove istorijske posete, predsednik Vučić je svog gosta iznenadio i posebnim, duboko ličnim poklonom - primerkom njegove knjige "Doktrina Mirzijojeva", koja je prevedena i objavljena na srpskom jeziku.

Uzbekistan je prepoznat kao ekonomski lider Centralne Azije, zemlja u strahovitom usponu sa preko 40 miliona stanovnika, a jučerašnja ceremonija i potpisivanje Zajedničke izjave o strateškom partnerstvu dokaz su da Srbija otvara vrata moćnim ekonomskim tržištima.