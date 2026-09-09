VUČIĆ URUČIO NAJVIŠE DRŽAVNO PRIZNANJE: Šta je Orden na velikoj ogrlici kojim je odlikovan predsednik Uzbekistana i zašto ga dobijaju samo svetski lideri?
- Vučić je uručio Orden Republike Srbije na velikoj ogrlici predsedniku Uzbekistana Šavkatu Mirzijojevu tokom zvanične posete Beogradu.
- To je najviše državno odlikovanje Srbije, a prvi stepen je rezervisan isključivo za predsednike država ili suverene.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je juče Orden Republike Srbije prvog stepena na velikoj ogrlici predsedniku Uzbekistana Šavkatu Mirzijojevu koji je boravio u dvodnevnoj zvaničnoj poseti Srbiji.
Posle potpisivanja bilateralnih sporazuma i uručivanja ordena Vučić je rekao da je odlikovanjem odato priznanje Mirzijojevoj ličnoj ulozi i doprinosu razvoja Srbije i Uzbekistana, te da su odnosi danas na najvišem nivou u savremenoj istoriji.
Ocenio je da je poseta predsednika Uzbekistana Beogradu potvrda posebne bliskosti njihove dve zemlje i jasan pokazatelj zajedničke želje da unapređuju odnose u političkoj, ekonomskoj oblasti, kulturi i drugim oblastima od zajedničkog interesa.
Šta je Orden Republike Srbije na velikoj ogrlici?
Mnogi u javnosti ne znaju da je ovo najviše državno odlikovanje koje Republika Srbija uopšte može da dodeli. Prema Zakonima o odlikovanjima, ovaj orden ima dva stepena, a prvi stepen - na velikoj ogrlici - rezervisan je isključivo za predsednike država ili suverene.
Sastoji se od unikatne zvezde, velike ogrlice i ordenskog znaka, a simbolizuje vrhunsko međunarodno poštovanje i savezništvo.
O tome koliko je ovo priznanje retko i važno govori i društvo u kome se lider Uzbekistana od danas nalazi. Najviši orden naše zemlje pre njega dobili su isključivo svetski lideri i dokazani istorijski prijatelji Srbije: Vladimir Putin, predsednik Ruske Federacije, Si Đinping, predsednik Narodne Republike Kine, Viktor Orban, bivši premijer Mađarske, Nursultan Nazarbajev, bivši predsednik Kazahstana, Patrijarh moskovski i sve Rusije Kiril i Milorad Dodik, nekadašnji predsednik Republike Srpske.
Poseban poklon i strateško partnerstvo u sklopu ove istorijske posete, predsednik Vučić je svog gosta iznenadio i posebnim, duboko ličnim poklonom - primerkom njegove knjige "Doktrina Mirzijojeva", koja je prevedena i objavljena na srpskom jeziku.
Uzbekistan je prepoznat kao ekonomski lider Centralne Azije, zemlja u strahovitom usponu sa preko 40 miliona stanovnika, a jučerašnja ceremonija i potpisivanje Zajedničke izjave o strateškom partnerstvu dokaz su da Srbija otvara vrata moćnim ekonomskim tržištima.
Kurir Politika