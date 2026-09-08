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Predsednik Udruženja Srpski suverenisti Vukša Dragović kaže da je CRTA politička stranka, ali da se ne bi registrovali, oni samo koriste tzv. Studentsku listu da umesto njih učestvuju na izborima.

"To im omogućava da dobijaju novac iz inostranstva, a utiču na političke procese u Srbiji", dodaje Dragović.

"Da biste shvatili šta je CRTA, morate da shvatite ko je CRTA i čime se bavi. I sad ću vam ja to objasniti", počinje Dragović i nastavlja:

"Hajde da zapravo krenemo od toga ko je CRTA. Na čelu te CRTA je Vukosava Crnjanski, i njen politički angažman počinje još 90-ih godina. Ona je bila učesnik Omladinske grupe Građanskog saveza Srbije. I sada, od osnivanja 1992. do 1999, na čelu tog Građanskog saveza je bila ni manje ni više nego Vesna Pešić. Znači, klasična antisrpska propaganda. I pazi sad: pod njenim vođstvom, Građanski savez Srbije je okupio veliki broj - nećete verovati, to se dešava 90-ih godina - profesora, umetnika, intelektualaca koji su se protivili režimu Slobodana Miloševića. Kasnije je postala jedna od tri ravnopravna lidera čuvene koalicije, zajedno sa Vukom Draškovićem, i oni su zajedno predvodili, pazi sad, masovne građanske i studentske proteste.

Negde oko 2000-ih, neposredno pre nego što će pasti s vlasti, Vukosava osniva nevladinu organizaciju 'Linet'. To je neka liberalna mreža koja se bavi slobodnim medijima, sprečavanjem govora mržnje, uvođenjem ideja o ograničavanju obaveznog vojnog roka. I ono što je najvažnije, kaže, angažovanje studenata na fakultetima i univerzitetima koje ona opisuje kao 'ostrvo slobode' tokom Miloševićeve ere. Jako zanimljivo, ali sve oko studenata se vrti. Znači, ona je tu već shvatila da je u principu mnogo lakše direktno raditi za strance preko nevladine organizacije i oblikovati to javno mnjenje, nego zapravo držati poziciju u parlamentu i na taj način delovati. To je jako teško i treba ti podrška naroda da bi ušao u parlament. I sada, ona ako izađe na izbore sa svojom autošovinističkom politikom - pričam o Vukosavi - gde, ne znam, treba priznati Kosovo, lažni genocid u Srebrenici, razvlastiti državu i tako dalje, za to niko neće da glasa".

Dragović potom dodaje da "onda oni prave nevladine organizacije koje se ponašaju identično kao političke stranke, s tim što mogu da se finansiraju iz inostranstva".

"Zato što nisu političke stranke i ne potpadaju pod Zakon o finansiranju političkih aktivnosti. To je ono što smo stavili u suverenističkom aktu, da moramo da prepoznamo i druge političke subjekte, kao što je, na primer, CRTA, zato što jednostavno ti ljudi se bave politikom. Ako se baviš politikom, ne možeš da dobijaš novac iz inostranstva za svoje političko delovanje, ovo što tada radi CRTA. Vrhunac Vukosavine karijere je 2010, kada tu liberalnu mrežu 'Linet' pretvara u CRTA. To je Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost. Znači, i 2013, nakon pada 'žutih', priključuje joj se Raša Nedeljkov i postaje programski direktor. Znači, Raša Nedeljkov, inače krije svoju biografiju, on je bio u Ligi socijaldemokrata kod otporaša Nenada Čanka, ali to valjda mu ne odgovara u biografiji, i onda su sve sakrili, i on samo ima tamo par uopštenih reči, da je on 20 godina u civilnom sektoru i tako dalje".