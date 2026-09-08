Politika
VUČIĆ SE OBRAĆA U 19.30! Predsednik Srbije o svim aktuelnim temama - lažima i pretnjama iz regiona, izborima, pomoći države...
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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić biće gost "Dnevnika 2" na RTS 1, večeras od 19:30 časova.
Predsednik Vučić govoriće o svim aktuelnim temama - predlogu Vlade za raspuštanje Skupštine i izborima, napadima iz BiH i Hrvatske zbog sahrane generala Ratka Mladića, šta je sve dogovoreno tokom posete predsednika Uzbekistana Mirzijojeva...
Takođe, biće reči i o tome koliko se građana prijavilo za jednokratna davanja i na šta još mogu da računaju, da li će biti povećanja plata i penzija.
Predsednik će govoriti i o Ekspo izložbi, o tome kako će izgledati izborna kampanja i o drugim aktuelnim temama.
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