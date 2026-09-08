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Odluka ministra spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića o proterivanju dvoje diplomata iz Ambasade Srbije u Sarajevu predstavlja još jedan nekonstruktivan potez koji ne doprinosi dobrosusedskim odnosima, regionalnoj stabilnosti niti preko potrebnom smirivanju političkih tenzija, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije.

U saopštenju se ističe da Republika Srbija neće doprinositi takvoj spirali eskalacije, ali da će pažljivo sagledati sve pravne i političke aspekte najavljenih odluka, uključujući pitanje nadležnosti i procedura za njihovo donošenje, kao i njihove moguće posledice po diplomatske odnose i interese građana Srbije i Bosne i Hercegovine.

"Posebno zabrinjava što gospodin Konaković u kontinuitetu poseže za eskalacijom i što izuzetno teške i bolne teme iz naše zajedničke prošlosti koristi kao instrument dnevne politike i izborne kampanje. Takva pitanja zahtevaju odgovornost i ozbiljan dijalog, a ne političku instrumentalizaciju i jednostrane poteze koji dodatno produbljuju podele", naglašava se u saopštenju.

Dodaje se da Srbija ostaje opredeljena za mir, stabilnost i dijalog, u interesu svih naših građana i čitavog regiona.

"Srbija će postupati odgovorno, odmereno i u skladu sa međunarodnim pravom, ne dozvoljavajući da predizborna retorika bilo kog pojedinca određuje budućnost odnosa dva suseda", navedeno je u saopštenju.

Ministar spoljnih poslova u Savetu ministara BiH Elmedin Konaković izjavio je ranije danas da je doneo odluku da protera dvoje diplomata iz Ambasade Srbije u Sarajevu.

Konaković je juče najavio povlačenje gotovo celokupnog osoblja Ambasade BiH u Beogradu i svođenje odnosa sa Srbijom na, kako je naveo, najmanju moguću meru, navodeći da je takvu odluku doneo zbog prisustva ambasadora BiH u Beogradu na sahrani generala Ratka Mladića.