"BOLNE TEME IZ NAŠE ZAJEDNIČKE PROŠLOSTI KORISTI KAO INSTRUMENT DNEVNE POLITIKE" Oglasilo se MSP Srbije o potezu Konakovića: "Nekonstruktivan potez"
- MSP Srbije ocenilo je da je proterivanje dvoje diplomata iz Ambasade Srbije u Sarajevu nekonstruktivan potez koji ne doprinosi odnosima ni stabilnosti u regionu.
- Beograd poručuje da neće ulaziti u spiralu eskalacije, ali će pažljivo razmotriti pravne i političke posledice odluke.
- U saopštenju se navodi i da Konaković koristi bolne teme iz zajedničke prošlosti kao instrument dnevne politike i izborne kampanje.
Odluka ministra spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića o proterivanju dvoje diplomata iz Ambasade Srbije u Sarajevu predstavlja još jedan nekonstruktivan potez koji ne doprinosi dobrosusedskim odnosima, regionalnoj stabilnosti niti preko potrebnom smirivanju političkih tenzija, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Srbije.
U saopštenju se ističe da Republika Srbija neće doprinositi takvoj spirali eskalacije, ali da će pažljivo sagledati sve pravne i političke aspekte najavljenih odluka, uključujući pitanje nadležnosti i procedura za njihovo donošenje, kao i njihove moguće posledice po diplomatske odnose i interese građana Srbije i Bosne i Hercegovine.
"Posebno zabrinjava što gospodin Konaković u kontinuitetu poseže za eskalacijom i što izuzetno teške i bolne teme iz naše zajedničke prošlosti koristi kao instrument dnevne politike i izborne kampanje. Takva pitanja zahtevaju odgovornost i ozbiljan dijalog, a ne političku instrumentalizaciju i jednostrane poteze koji dodatno produbljuju podele", naglašava se u saopštenju.
Dodaje se da Srbija ostaje opredeljena za mir, stabilnost i dijalog, u interesu svih naših građana i čitavog regiona.
"Srbija će postupati odgovorno, odmereno i u skladu sa međunarodnim pravom, ne dozvoljavajući da predizborna retorika bilo kog pojedinca određuje budućnost odnosa dva suseda", navedeno je u saopštenju.
Ministar spoljnih poslova u Savetu ministara BiH Elmedin Konaković izjavio je ranije danas da je doneo odluku da protera dvoje diplomata iz Ambasade Srbije u Sarajevu.
Konaković je juče najavio povlačenje gotovo celokupnog osoblja Ambasade BiH u Beogradu i svođenje odnosa sa Srbijom na, kako je naveo, najmanju moguću meru, navodeći da je takvu odluku doneo zbog prisustva ambasadora BiH u Beogradu na sahrani generala Ratka Mladića.
Medicinsko odricanje od odgovornosti
Za sva pitanja u vezi sa zdravstvenim stanjem, simptomima ili terapijom obratite se svom lekaru ili drugom kvalifikovanom zdravstvenom radniku. Nemojte zanemarivati stručni medicinski savet niti odlagati traženje medicinske pomoći zbog informacija pročitanih na ovom sajtu.