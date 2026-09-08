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Odbornica SNS u Skupštini GO Medijana Mima Živković otvorila je niz pitanja o šestomesečnom izveštaju o trošenju budžetskih sredstava, korisnicima novca i transparentnosti rada opštinske vlasti.

Odbornica Srpske napredne stranke u Skupštini Gradske opštine Medijana Mima Živković zatražila je od rukovodstva ove niške opštine da javnosti pruži potpune informacije o trošenju budžetskog novca i objasni zbog čega medijima nije omogućeno da prisustvuju sednici na kojoj se razmatrao šestomesečni izveštaj.

Živković podseća da su odbornici SNS još na prethodnoj sednici postavili pitanje zbog čega šestomesečni izveštaj o izvršenju budžeta nije dostavljen u formi i roku predviđenim propisima. Nakon tog upozorenja, izveštaj je uvršten u dnevni red naredne sednice.

„Postavlja se jednostavno pitanje – da li je bilo potrebno da opozicioni odbornici upozoravaju vlast na obaveze koje proizlaze iz zakona? A još važnije pitanje jeste zbog čega je upravo sednica na kojoj se govorilo o trošenju novca građana održana bez mogućnosti da mediji prate raspravu“, navodi Živković.

Prema njenim rečima, suština nije samo u brojkama koje se nalaze u izveštaju, već i u pitanjima koja javnost nije mogla da čuje.

Ona traži da se javno objavi kome su konkretno dodeljivana sredstva namenjena udruženjima, nevladinim organizacijama, sportu, kulturi, bezbednosti i drugim programima – koliko je svaki korisnik dobio, za koji projekat i prema kojim kriterijumima.

Živković postavlja i pitanje da li postoji kompletan spisak udruženja, organizacija i sportskih klubova koji su dobili sredstva, kao i izveštaji o realizaciji svakog pojedinačnog projekta.

„Građani imaju pravo da znaju koliko je svaki projekat koštao, da li je realizovan u skladu sa konkursom i šta je konkretno ostalo građanima Medijane kao rezultat uloženog novca“, ističe ona.

Među pitanjima koja, prema njenim rečima, zahtevaju jasan odgovor jeste i to da li su pojedine organizacije koje su dobile sredstva povezane sa ljudima bliskim vladajućoj strukturi u GO Medijana, kao i da li je bilo favorizovanja ili zloupotrebe prilikom raspodele sredstava.

Živković naglašava da time ne tvrdi da je nepravilnosti bilo, već zahteva da se činjenice i dokumentacija učine dostupnim javnosti.

Posebno traži odgovor na pitanje da li su neka udruženja osnovana neposredno pre konkursa na kojima su dobila sredstva. Ukoliko jesu, smatra da treba objaviti koja su to udruženja, kada su osnovana, sa kojim projektima su konkurisala i koliko novca im je dodeljeno.

Otvara i pitanje da li među odgovornim licima ili ljudima povezanim sa organizacijama kojima je dodeljen budžetski novac ima profesora niških fakulteta, kao i o kojim organizacijama, projektima i iznosima je reč.

Odbornica SNS problematizuje i politiku štednje na kojoj je aktuelna vlast u Medijani politički insistirala.

„Ako govorite o štednji, onda ona mora da važi za sve. Javnost treba da zna kolike naknade primaju politički predstavnici koji su istovremeno angažovani u Skupštini GO Medijana i odbornici Skupštine grada Niša. Ovde nije pitanje pravnog osnova, već političke doslednosti – zašto se štedi na programima i potrebama građana, a ne i na sopstvenim naknadama?“, pita Živković.

Ona ukazuje i na, kako ocenjuje, različite standarde transparentnosti.

Predstavnici vlasti u Medijani koji su opozicija u Skupštini grada Niša imaju mogućnost da pred kamerama postavljaju pitanja gradskoj vlasti, kritikuju njene odluke i zahtevaju dokumentaciju i odgovore. Živković zato pita zbog čega isti nivo javnosti nije omogućen tamo gde ti politički predstavnici sami vrše vlast.

„Kakvu demokratiju nudite Nišlijama ako, kada ste opozicija, zahtevate kamere, javnost, odgovore i potpunu transparentnost, a kada ste vlast, mediji ne mogu da prisustvuju sednici na kojoj se raspravlja o šestomesečnom izveštaju o trošenju novca građana?“, poručuje Živković.

Ona zaključuje da niko ne traži od građana da unapred poveruju da je bilo zloupotreba.