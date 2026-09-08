- Izbori će biti održani u Srbiji 25. oktobra. Kampanja od 46 dana. Ja pozivam sve učesnike izborne kampanje da pokušaju da pronađu put do ljudi, da sagledaju njihove potrebe, njihove brige, da se ne bave sobom, da pokušaju da se ne bave nasiljem. Ja znam da će neki ponovo da blokiraju fakultete; moja je molba da to ne čine. Ako to čine, čine na sopstvenu štetu i na štetu građana Srbije, drugih studenata, profesora, ako hoćete, svih drugih , ali sasvim svejedno. Proći će tih 45 dana i građani Srbije će imati priliku da nedvosmisleno iskažu svoju volju, hoće li i kako i na koji način vide svoju budućnost - rekao je, između ostalog, predsednik i dodao:

- Žele li ili ne povratak u prošlost, i šta je to što su glavne teme, i koliko će političke opcije uspeti da pogode šta je to što ljude i građane zanima, i istovremeno ko ima, rekao bih, najbolje ljude koji to mogu da predstave. Tako da, želim svima uspešnu utakmicu, demokratsku utakmicu, i verujem da ćemo na kraju, posle izbora, doći do izlaska iz te krize u kojoj svi stalno govore kako su "mnogo jači od onih drugih" i tako dalje. Da rešimo to, ja sa radošću ću da prihvatim svaki demokratski rezultat, mislim da je to važno za državu. Čestitati protivnicima ukoliko oni pobede; neću se ljutiti i ako ne čestitaju, navikao sam na to, tako da, ako rezultat bude drugačiji. Tako da, želim svima uspeh.