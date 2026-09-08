- Mislim da predsednik Mirzijajev na izvanredan način vodi svoju zemlju, zemlja koja strahovito brzo napreduje, ogroman rast ima, zemlja koja ima 60% stanovnika do 30 godina, a preko 40 miliona je već Uzbekistanaca. Zemlja koja u svakoj sferi društvenog života strahovito napreduje. Mi moramo da se navikavamo na novi svet, drugačiji svet, da razumemo šta je to što se u svetu događa, da pronalazimo i nova tržišta i nove partnere, od inovacija, biotehnologija, vojno-odbrambene industrije, do poljoprivrede, industrijske saradnje, transportne saradnje, dakle apsolutno svega. Tako da, mislim da smo velike stvari postigli, oni su vrhunski profesionalci, i ako budemo radili kako treba, brzo ćemo napraviti značajnu korist, i za našu zemlju i oni za svoju, naravno - rekao je Vučić na RTS.