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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da je očekivao napade koji su usledili zbog sahrane generala Ratka Mladića.

- Ono što smo videli tu bujicu, tu histeričnu lavinu napada od bukvalno svakoga koja je stigla iz Sarajeva, Prištine, Zagreba, posebno Podgorice, sve smo to očekivali. I ništa tu nije bilo posebno iznenađujuće. Čak ni žustrina snaga napada, nebiranje reči, nekorišćenje diplomatskog rečnika, čak donošenje odluka koje su suprotne njihovim interesima, ne našim. Kad donesete odluku da proterate nečije diplomate, morate da razmišljate hoće li neko drugi da protera vaše diplomate. E sad, oni misle da smo mi naivni, pa ćemo da proteramo diplomate koje je kandidovala Republika Srpska, umesto onih koje je kandidovalo Sarajevo, i tako dalje - rekao je Vučić.

On je naglasio da mi nećemo da žurimo.

1/16 Vidi galeriju Sahrana generala Ratka Mladića Foto: Damir Dervišagić

- Mi ne želimo da ulazimo u matricu histeričnih reakcija. I videli ste da sam ćutao 2 dana, reč nisam rekao, želeći da ih pustim da svu svoju mržnju iskažu. Ali ima stvari koje me zaista zabrinjavaju. To je činjenica da je ova sahrana poslužila kao alibi mnogima u regionu, da pokažu, u stvari, koliko mrze Srbiju i koliko mrze njen uspeh. Ima još jedna stvar. Primetili ste: glavna meta napada, naravno, sam bio ja, ali je bila Srbija. Ne znaju baš tačno šta bi da zamere Srbiji. Dakle, nemaju baš tačno šta bi da zamere, osim što im se priviđa moj duh svuda. Ali zbog čega, eto? Moraju to ljudi u Srbiji, i želim da to ljudi u Srbiji razumeju. To nije zbog toga što je sahranjen general Mladić. Ja znam da su mnogi od njih želeli da mi imamo "pasja groblja" u Srbiji, da general Mladić bude sahranjen onako kako je bio sklonjen od javnosti, da i danas ne možete sa punom sigurnošću da znate gde i na koji način je sklonjen Dragoljub Draža Mihajlović i tako dalje. Dakle, prosto, mi smo i u Crnoj Gori i u Srbiji imali mnogo pasjih grobalja, i da ne sahranite nekoga, ne bi baš imalo mnogo smisla - naveo je Vučić.

On je dodao da je zadovoljan što je sve proteklo mirno, što je bezbednosno osiguran skup, što nije bilo lako.