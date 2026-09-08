"SAHRANA GENERALA MLADIĆA POSLUŽILA JE KAO ALIBI MNOGIMA U REGIONU DA POKAŽU KOLIKO MRZE SRBIJU I NJEN USPEH" Vučić: Želeli su da imamo "pasja groblja"
- Vučić je rekao da je očekivao napade iz regiona zbog sahrane generala Ratka Mladića i da je glavna meta bila Srbija.
- Poručio je da sahrana nije razlog za mržnju, već da mnogi koriste priliku da pokažu odnos prema Srbiji i njenom uspehu.
- Istakao je da je skup protekao mirno, uz dobru logistiku i bezbednosno obezbeđenje za 120 do 150 hiljada ljudi.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je večeras da je očekivao napade koji su usledili zbog sahrane generala Ratka Mladića.
- Ono što smo videli tu bujicu, tu histeričnu lavinu napada od bukvalno svakoga koja je stigla iz Sarajeva, Prištine, Zagreba, posebno Podgorice, sve smo to očekivali. I ništa tu nije bilo posebno iznenađujuće. Čak ni žustrina snaga napada, nebiranje reči, nekorišćenje diplomatskog rečnika, čak donošenje odluka koje su suprotne njihovim interesima, ne našim. Kad donesete odluku da proterate nečije diplomate, morate da razmišljate hoće li neko drugi da protera vaše diplomate. E sad, oni misle da smo mi naivni, pa ćemo da proteramo diplomate koje je kandidovala Republika Srpska, umesto onih koje je kandidovalo Sarajevo, i tako dalje - rekao je Vučić.
On je naglasio da mi nećemo da žurimo.
- Mi ne želimo da ulazimo u matricu histeričnih reakcija. I videli ste da sam ćutao 2 dana, reč nisam rekao, želeći da ih pustim da svu svoju mržnju iskažu. Ali ima stvari koje me zaista zabrinjavaju. To je činjenica da je ova sahrana poslužila kao alibi mnogima u regionu, da pokažu, u stvari, koliko mrze Srbiju i koliko mrze njen uspeh. Ima još jedna stvar. Primetili ste: glavna meta napada, naravno, sam bio ja, ali je bila Srbija. Ne znaju baš tačno šta bi da zamere Srbiji. Dakle, nemaju baš tačno šta bi da zamere, osim što im se priviđa moj duh svuda. Ali zbog čega, eto? Moraju to ljudi u Srbiji, i želim da to ljudi u Srbiji razumeju. To nije zbog toga što je sahranjen general Mladić. Ja znam da su mnogi od njih želeli da mi imamo "pasja groblja" u Srbiji, da general Mladić bude sahranjen onako kako je bio sklonjen od javnosti, da i danas ne možete sa punom sigurnošću da znate gde i na koji način je sklonjen Dragoljub Draža Mihajlović i tako dalje. Dakle, prosto, mi smo i u Crnoj Gori i u Srbiji imali mnogo pasjih grobalja, i da ne sahranite nekoga, ne bi baš imalo mnogo smisla - naveo je Vučić.
On je dodao da je zadovoljan što je sve proteklo mirno, što je bezbednosno osiguran skup, što nije bilo lako.
- Pružili smo punu logistiku, dakle u smislu transporta, lekara, svih komunalnih usluga, da su svi ljudi mogli da imaju vodu, cisterne sa vodom, flašice sa vodom, sve što je potrebno. Bilo je više od 45 intervencija naših lekara na različitim lokacijama, ogroman broj ljudi je bio. Ne možete da gledate koliko je ljudi u jednom trenutku, jer su različiti ljudi dolazili i odlazili. Procena je između 120 i 150 hiljada ljudi da je ukupno prošlo, i prošlo je mirno. Baš sam zadovoljan kako smo to uspeli da bezbednosno i logistički pokrijemo. Zašto tolika mržnja? Mržnja je tolika zbog toga što Srbija brže raste, što Srbija brže napreduje. Upravo zato su mnogi od njih učestvovali u obojenoj revoluciji iz regiona i zdušno podržavali one koji sprovode obojenu revoluciju. Vi ste se pitali odakle tolika ostrašćenost, zašto toliko žele takvu vrstu nasilnih promena u Srbiji. Sada razumete dobro: zato što su želeli Srbiju poniženu, Srbiju koja bi pravila pasja groblja... General Mladić je bio pukovnik u vojsci Srbije, dakle u vojsci Jugoslavije, veoma visok čin, i u skladu sa tim se vojska i ponašala - rekao je Vučić.