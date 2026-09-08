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Predsednik Srbije Aleksandnar Vučić rekao je da Srbija neće da histerično reagovati na napade i poteze iz regiona.

- Ono što je meni ovde mnogo važnije, rekao bih, to je da ja odgovorim da mi nećemo da uzvraćamo histeričnim reakcijama ni na koji način. Donosićemo racionalne odluke, biće, naravno, mera reciprociteta, ali polako. Jer mi moramo da vodimo računa i o Bošnjacima u našoj zemlji. Mi imamo preko 200.000 Bošnjaka koji žive u Srbiji, i mi ne želimo da njima šaljemo poruke onakve kakve Sarajevo šalje Banjaluci i našem narodu koji živi u Republici Srpskoj. Mi želimo Bošnjacima u Srbiji da poručimo da su oni naši građani, jednaki kao i mi, nikakve razlike nema. Oni ne smeju da se osećaju ugroženo nigde, ni jednog trenutka, ni zbog čega i ni zbog koga. I nastavićemo da se tako ponašamo, i da ulažemo u krajeve gde Bošnjaci žive - poručio je predsednik.

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