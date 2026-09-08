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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su jutros na sahranu Ratka Mladića reagovali Ursula fon der Lajen i Antonio Kosta, a da su onda "mnogi kao papagaji ponavljali nešto".

- Ja za ovo dvoje ljudi nemam šta loše da kažem. Oni su uvek bili na strani Srbije i poštovaću šta god oni rekli ili uradili, i meni ili bilo kome drugom. Ko je na vlasti u Srbiji, oni su se ponašali korektno prema našoj zemlji. Ursula von der Lajen je dva puta odlazila u okolinu Niša na različita otvaranja, što je retkost sa bilo kojim političarem u Evropi. Pomagali su Srbiji kad god i kako god su mogli. I Antonio Košta dolazio kada mnogi ne bi došli u Srbiju, pokazivali poštovanje prema našoj zemlji, i ja sam im beskrajno zahvalan. I ako pogledate njihovo saopštenje, pažljivo sastavljeno, ja bih iz njega izdvojio nešto što ne razumem sasvim: kako mislite da određujete ljudima kome će da dođu na sahranu, a kome neće, pa ste šokirani slikama iz Beograda? I kažete u saopštenju da je to zbog toga što neko veliča ljude kao heroje. A ja ću vam navesti primer, da ljudi razumeju. Da to nije precizno viđenje stvari, voleo bih da su te stvari malo drugačije i dublje sagledali - rekao je Vučić.

Predsednike je potom naveo da su u Holandiji rekli "Ne možete da oblačite običnu vojničku uniformu generalu Mladiću, ne možete na teritoriji Holandije. "

- Vidite, bilo je moguće da u zemlji Evropske unije, 2008. godine, u Hrvatskoj, Dinko Šakić, zloglasni predvodnik ustaškog pokreta u Hrvatskoj, bude sahranjen u ustaškoj uniformi na Mirogoju. 2008. godine, dakle, tražio, na njegov zahtev, sahranjen je u ustaškoj uniformi. Ne u časnoj uniformi Vojske srpske ili Vojske Srbije, ne, već u ustaškoj uniformi, nacističkoj uniformi par excellence. Nikada niste čuli da je postojalo ijedno saopštenje, niti bilo koja izjava. Mnogo gore od toga: oni su nam govorili sada o "državnoj umešanosti" i o svemu drugom. Iz Zagreba: predsednik Hrvatskog sabora, gospodin Jandroković, siguran sam da ste zaboravili, mislim da se niko toga ne seća. U novembru 2017, posle antihrišćanskog samoubistva gospodina Praljka u Haškom tribunalu zbog osuđujuće presude, najpre je gospodin Jandroković izrazio saučešće, što bi Hrvati rekli "sućut", javno. Zatim je održan minut ćutanja u Hrvatskom saboru, a zatim je Hrvatski sabor doneo odluku kojom je odluke Haškog tribunala, kojima se osuđuje 6 hrvatskih oficira, proglasio nepravednim i neprihvatljivim za Hrvatsku - podsetio je Vučić