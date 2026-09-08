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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su jutros na sahranu Ratka Mladića reagovali Ursula fon der Lajen i Antonio Kosta, a da su onda "mnogi kao papagaji ponavljali nešto".

- Ja za ovo dvoje ljudi nemam šta loše da kažem. Oni su uvek bili na strani Srbije i poštovaću šta god oni rekli ili uradili, i meni ili bilo kome drugom. Ko je na vlasti u Srbiji, oni su se ponašali korektno prema našoj zemlji. Ursula von der Lajen je dva puta odlazila u okolinu Niša na različita otvaranja, što je retkost sa bilo kojim političarem u Evropi. Pomagali su Srbiji kad god i kako god su mogli. I Antonio Košta dolazio kada mnogi ne bi došli u Srbiju, pokazivali poštovanje prema našoj zemlji, i ja sam im beskrajno zahvalan. I ako pogledate njihovo saopštenje, pažljivo sastavljeno, ja bih iz njega izdvojio nešto što ne razumem sasvim: kako mislite da određujete ljudima kome će da dođu na sahranu, a kome neće, pa ste šokirani slikama iz Beograda? I kažete u saopštenju da je to zbog toga što neko veliča ljude kao heroje. A ja ću vam navesti primer, da ljudi razumeju. Da to nije precizno viđenje stvari, voleo bih da su te stvari malo drugačije i dublje sagledali - rekao je Vučić.

Predsednike je potom naveo da su u Holandiji rekli  "Ne možete da oblačite običnu vojničku uniformu generalu Mladiću, ne možete na teritoriji Holandije. "

- Vidite, bilo je moguće da u zemlji Evropske unije, 2008. godine, u Hrvatskoj, Dinko Šakić, zloglasni predvodnik ustaškog pokreta u Hrvatskoj, bude sahranjen u ustaškoj uniformi na Mirogoju. 2008. godine, dakle, tražio, na njegov zahtev, sahranjen je u ustaškoj uniformi. Ne u časnoj uniformi Vojske srpske ili Vojske Srbije, ne, već u ustaškoj uniformi, nacističkoj uniformi par excellence. Nikada niste čuli da je postojalo ijedno saopštenje, niti bilo koja izjava. Mnogo gore od toga: oni su nam govorili sada o "državnoj umešanosti" i o svemu drugom. Iz Zagreba: predsednik Hrvatskog sabora, gospodin Jandroković, siguran sam da ste zaboravili, mislim da se niko toga ne seća. U novembru 2017, posle antihrišćanskog samoubistva gospodina Praljka u Haškom tribunalu zbog osuđujuće presude, najpre je gospodin Jandroković izrazio saučešće, što bi Hrvati rekli "sućut", javno. Zatim je održan minut ćutanja u Hrvatskom saboru, a zatim je Hrvatski sabor doneo odluku kojom je odluke Haškog tribunala, kojima se osuđuje 6 hrvatskih oficira, proglasio nepravednim i neprihvatljivim za Hrvatsku - podsetio je Vučić

- Dakle, kada im se ne sviđa presuda, one su neprihvatljive, one su nepravedne, neprimerene. A kada im se sviđa, onda je potrebno vraćati Srbiju u prvi razred i objašnjavati Srbima koji nikada nisu bili nacisti, koji su se uvek borili protiv nacizma, objašnjavati im kako oni nisu za Evropu. Nemojte da vam govorim o slučaju Rasima Delića, gde svi oni koji ovakve histerične reakcije imaju u Sarajevu, svi su oni, redom od prvog do poslednjeg, prisustvovali ne samo dženazi, odavanju pošte, komemorativnim sednicama, sahrani ratnog zločinca koji je direktno odgovoran za odsecanje glava srpskim vojnicima. Dakle, želim samo da vam kažem kako su apsolutno različiti principi i šta je to - rekao je Vučić.

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