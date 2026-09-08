Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbiji najviše odgovara mir i stabilnost i da zato ne reaguje histerično na napade iz regiona.

- Moramo da sagledamo uzroke, razloge, sve. Nama je to najpotrebnije. Zato želim da kažem svom narodu, srpskom narodu: mi moramo sebe da spustimo, da se ponašamo racionalno, da ne dozvolimo svojim emocijama da nadvladaju. Sve ovo što sam rekao je istina i svi to u Srbiji znaju. Problem je u tome što mi uz svu tu nepravdu i uz sve to što nam se događalo, moramo da budemo racionalni i da kažemo: mi smo svojom marljivošću, svojim radom, svojom sposobnošću ispred svih drugih u regionu. I ta prednost će da raste za našu stranu. Zato oni pokušavaju, svi, sada, da nas slome - rekao je za RTS predsednik Vučić.

Dodao je da su se prvi put posle smrti Leke Rankovića na nečijoj sahrani čuli aplauzi.

- A znate li šta to nagoveštava? Nešto što ja hoću da sprečim. Evo da vam to otvoreno kažem. To kada se dogodilo sa Lekom Rankovićem, mi smo znali: proći će godine, ali, polako, sigurno, te emocije će nas voditi ka sukobu. Ja ne želim bilo kakvo drugo poluvreme ovde - istakao je Vučić.

Foto: RTS Printscreen

Ukazao je da nam je, da bismo to izbegli, potreban mir i da će dati sve od sebe da sačuvamo stabilnost.

- A da li znam sve šta se dešava, da li znam koliko je nepravde prema srpskom narodu? Da li razumem vapaj srpskog naroda koji traži više poštovanja za sebe, koji traži da ne bude gažen? Pa to svaki čovek oseća u ovoj zemlji. Milion puta sam to osetio. Mislite da mi je lepo ili lako kad moram pred njih 27 da objašnjavam zašto želimo da imamo svoju politiku po nekom pitanju, zašto stvari doživljavamo drugačije oko Kosova i Metohije? Nekom moram da objašnjavam što ste nam uzeli teritoriju kad već napadate Ruse da uzimaju Ukrajini teritoriju? Pa što ste vi nama uzeli teritoriju? I čekate, očekujete od nas da mi kažemo 'da, sve je divno' i 'sve je dobro'? Gazite Dejtonski sporazum, 500 puta ste ga promenili. Briselski sporazum, samo da Srbi primene svoj deo, ali da Albanci ne primene svoj deo - rekao je Vučić i dodao da niko nije glup da to ne vidi.

Istakao je da Srbija zna svoju snagu, zna koliko je mala u odnosu na Evropu i da polako, sigurnim putem, čuva mir i stabilnost, grabi napred, snaži svoju vojsku.

Foto: Kurir/P.I.

On je naveo i da ni sahranu, ni komemoraciju Ratku Mladiću u Srbiji nije prenosila ni jedna velika televizija sa nacionalnom frekfencijom, već jedna mala kablovska televizija koja je u periodu od 7 do 19 sati bila ubedljivo najgledanija u celoj Srbiji.

- Šta vam to govori? Nisu državni resursi u pitanju, već emocija ljudi. A zašto je takva emocija ljudi? Delimično zbog generala Mladića, delimično zbog ovoga - istakao je Vučić.

On naveo i da je na sahrani Mladića ljudi iz Republike Srpske bilo mnogo manje nego što se očekivalo.

- Mi imamo tačne brojeve, mogu to iz policije da vam saopštim. Najveći broj ljudi je bio iz Beograda, odnosno iz centralne Srbije i ja ću da vam otkrijem zašto. Morate da pođete od uzroka. Pa zato što 35 godina optužujete Srbiju za sve i srpski narod - rekao je predsednik Vučić.

Sve o obraćanju predsednika Vučića, pročitajte u našoj vesti OVDE.