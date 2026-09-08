- Dok se još ne zna u koliko će kolona opozicija izaći na izbore, a ko će podržati studente, urednica na TV Nova Mirjana Nikolić kaže da je očekivala da će za izbore, kad god budu raspisani, svi biti spremni. Uz to, dodaje, i dalje je nepoznanica ko će biti na studentskoj listi - navodi se u tekstu.