Došlo takvo vreme da i urednici Nove prozivaju blokadere i to na N1, kakva ironija! Nespremni za izbore a otkad ih traže, ne znamo ni ko im je na listi !
Politika
ČIST PRIMER IRONIJE! Urednici Nove prozivaju blokadere i to na N1! "Nespremni za izbore, a traže ih odvano, ne znamo ni ko im je na listi!"
- Urednica Nove Mirjana Nikolić na N1 poručila je da je očekivala da svi budu spremni za izbore, kad god budu raspisani.
- Istovremeno je istakla da se još ne zna u koliko će kolona opozicija izaći niti ko će biti na studentskoj listi.
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Blokaderi su upisali sebi jos jednu packu - i to od onih koji su ih mesecima najviše branili i podržavali!
Naime, najnovije prozivke blokaderima upućene su na N1, a dolaze od urednika Nove.
- Dok se još ne zna u koliko će kolona opozicija izaći na izbore, a ko će podržati studente, urednica na TV Nova Mirjana Nikolić kaže da je očekivala da će za izbore, kad god budu raspisani, svi biti spremni. Uz to, dodaje, i dalje je nepoznanica ko će biti na studentskoj listi - navodi se u tekstu.
Jasno je šta je suština: Nespremni za izbore, a traže ih odavno, plus ne znamo ni ko im je na listi!
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