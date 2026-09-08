Slušaj vest

Blokaderi su upisali sebi jos jednu packu - i to od onih koji su ih mesecima najviše branili i podržavali!

Naime, najnovije prozivke blokaderima upućene su na N1, a dolaze od urednika Nove.

- Dok se još ne zna u koliko će kolona opozicija izaći na izbore, a ko će podržati studente, urednica na TV Nova Mirjana Nikolić kaže da je očekivala da će za izbore, kad god budu raspisani, svi biti spremni. Uz to, dodaje, i dalje je nepoznanica ko će biti na studentskoj listi - navodi se u tekstu.

Jasno je šta je suština: Nespremni za izbore, a traže ih odavno, plus ne znamo ni ko im je na listi!

Ne propustitePolitikaSAMI SEBE OGOLILI U "DANASU": Profesor-blokader priznao katastrofalan pad u obrazovanju, a ni reči o tome da su decu upropastili štrajkovi, blokade i protesti!
blokaderi1.jpg
PolitikaIZVESTILAC EP UPUTIO NOVE POLITIČKE USLOVE: Tonino Picula bi sada da uređuje srpsku politiku sećanja!
tonino picula.png
PolitikaRASPADA SE ALEKSIĆEVA STRANKA Poverenik Miroslav Perić podneo ostavku iz ličnih i moralnih razloga: "Očekivao sam izlazak na izbore sa studentskom listom"
Miroslav Aleksić Miroslav Perić.png
PolitikaKONAČNO PRIZNANJE BLOKADERA "Sumnjam da će studentska lista biti ispred vladajuće koalicije po broju glasova, previše potcenjujemo Vučića" (VIDEO)
dasfsd.png