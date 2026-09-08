Smrt i sahrana generala Ratka Mladića ponovo su otvorile pitanje odnosa Srbije prema ratnoj prošlosti, ali i izazvale brojne reakcije iz regiona i Evropske unije.

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Sahrana Ratka Mladića izazvala je burne reakcije u regionu, Srbiju i njenog predsednika Aleksandra Vučića direktno su napali i Sarajevo, i Zagreb, i Podgorica, i Priština. Tim povodom oglasila se i EU saopštenjem koje potpisuju Ursula fon der Lajen i Antonio Košta.

O svemu tome govorili su gosti "Usijanja" kod Jelene Pejović: Vladan Jeremić, politički analitičar, Nebojša Perović, advokat, i Vladimir Gajić, advokat i predsednik Narodne stranke.

Počev od smrti i prenosa tela u Beograd, pa sve do samog israćaja generala, stizale su osuđujuće reakcije sa svih strana, što Jeremić vidi kao sramotan potez.

- Svejedno da li poruke dolaze iz Sarajeva, Zagreba ili drugih mesta, stiče se utisak da se sahrana generala Mladića koristi za novi politički pritisak na Srbiju. Stalnim vraćanjem priče u prošlost pokušava se osporiti pravo Srbije da gleda u budućnost, a takav odnos prema našoj zemlji vidim i kao posledicu njenog oporavka i sve boljeg međunarodnog položaja u poslednjih deceniju i po - započeo je Jeremić.

1/12 Vidi galeriju Sahrana generala Ratka Mladića Foto: Nemanja Nikolić

Ratko Mladić će uvek za Srbe biti general i vojskovođa

Perović, s druge strane, ističe da su, pravno gledano, negativni komentari iz Bosne i Hercegovine zapravo odgovor vlasti, koje smatraju spornim to što je srpski narod ispratio Mladića na večni počinak.

- Srpska i Srbija imaju potpisan sporazum o specijalnim i paralelnim vezama, predviđen Dejtonskim sporazumom, i naša saradnja će se u svim oblastima odvijati nesmetano. Ne razumem i zbunjuje me šta je sporno u sahrani generala? Crkva ima svoje ustrojstvo. Da li će patrijarh držati opelo nekome ili ne, otkud pravo baš njima da se mešaju u tome? Otkud pravo bilo kome da se meša. Narod je osetio potrebu da izrazi poštovanje prema tom čoveku - dodao je Perović.

Potom je objasnio zašto su Srbi voleli generala.

- Srpski narod veliča Ratka Mladića jer predstavlja oličenje vojskovođe i četovođe koji se suprotstavio zlu koje je dolazilo sa Epstajnovog ostrva i koje smo mi tada poslužili kao primer radi uterivanja straha celoj Evropi i kada su razbili Jugoslaviju. I to je bio otpor. Mi njega doživljavamo kao generala, vojskovođu koji svo to vojevanje i sav svoj ugled nije iskoristio da bi stekao bilo kakve lične koristi u smislu imetka ili bilo čega sličnog, nego je krajnje pošteno se borio, predvodio taj narod i ratovao, i uspešno okončao bitke. I kao takvog ga slavimo - objasnio je.

Nebojša Perović, advokat Foto: Kurir Televizija

Govoreći o samoj sahrani i načinu na koji je deo javnosti doživljava, advokat Vladimir Gajić istakao je da je ona, prema njegovoj oceni, predstavljala izraz odnosa dela srpskog naroda prema generalu Mladiću, ali i prema presudama Haškog tribunala.

- Mladić je rođen 1942. godine. Tad su svi pravoslavni hrišćani morali da se krste, jer niste mogli da dobijete izvod iz matične knjige rođenih ako niste kršteni u crkvi. Normalno je da onaj ko je kršten, on se i sahranjuje u skladu sa svojim verskim opredeljenjem. Ovo je bila jedna narodna sahrana koja je imala elemente i državne sahrane. To je jedan odgovor, narodni, šta narod misli o tim presudama Haškog tribunala. Danas ta sahrana isto pokazuje da te odluke iz Haga neće važiti u budućnosti u Srbiji. Mi imamo pravo na taj odnos. Neće istoriju pisati sudske presude jednog političkog suda, nego će istoriju jednog dana pisati istoričari - poručio je advokat Gajić.

EU vrši pritisak na Srbiju zbog sahrane

Predsednik Aleksandar Vučić je tokom gostovanja na RTS-u 1 rekao da je očekivao ovakve napade, ali da mu nije jasna reakcija iz Brisela, posebno kada je reč o zabrani odlaska na sahranu, a sa njim se saglasio i Jeremić.

- Ukoliko žele iz EU da nam govore kako ćemo da se ophodimo prema mrtvima, tu se više ne radi o evropskim vrednostima već je reč o klasičnom političkom uslovljavanju. To može da se protumači kao neki vid pritiska, iako ne verujem da će doći do nekih većih problema.

03:24 Vladan Jeremić: O ličnosti i ulozi generala Ratka Mladića će se tek razgovarati Izvor: Kurir televizija

Na kraju emisije, Jeremić je ocenio da je sahrana generala Mladića otvorila mnogo šira pitanja od same sahrane.

- Večerašnja emisija jeste potvrda da sahrana generala Mladića nije bila samo sahrana jednog čoveka, nego i tema istorije, kulture i demografije. Ovo je prilika da se ujedinimo, o tome je govorio i sin generala Mladića i to je sjajna potvrda nečega čemu treba da težimo i u narednom periodu. O ličnosti i ulozi generala Ratka Mladića će se tek razgovarati. Ono što je važno jeste da Srbija bude okrenuta ka budućnosti, ali i da poštuje svoju istoriju, svoju prošlost, a tim činjenicama koje su obeležile neka prethodna vremena, kao i o onome što će tek uslediti treba da razgovaraju njeni građani, bez tutorstva i nametanja mišljenja bilo koga sa strane - zaključio je Jeremić.

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Kurir.rs

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