"SAHRANA GENERALA ISKORIŠĆENA ZA PRITISAK NA SRBIJU" Gosti "Usijanja" o napadima iz regiona: "Odakle im pravo da se mešaju kome će patrijarh da služi opelo?!"
- Sagovornici u emisiji ocenjuju da je sahrana Ratka Mladića izazvala novi politički pritisak na Srbiju i osude iz regiona i EU.
- Vladan Jeremić i Vladimir Gajić poručuju da Srbija ima pravo na odnos prema svojoj prošlosti i da presude Haškog tribunala neće pisati istoriju.
Sahrana Ratka Mladića izazvala je burne reakcije u regionu, Srbiju i njenog predsednika Aleksandra Vučića direktno su napali i Sarajevo, i Zagreb, i Podgorica, i Priština. Tim povodom oglasila se i EU saopštenjem koje potpisuju Ursula fon der Lajen i Antonio Košta.
O svemu tome govorili su gosti "Usijanja" kod Jelene Pejović: Vladan Jeremić, politički analitičar, Nebojša Perović, advokat, i Vladimir Gajić, advokat i predsednik Narodne stranke.
Počev od smrti i prenosa tela u Beograd, pa sve do samog israćaja generala, stizale su osuđujuće reakcije sa svih strana, što Jeremić vidi kao sramotan potez.
- Svejedno da li poruke dolaze iz Sarajeva, Zagreba ili drugih mesta, stiče se utisak da se sahrana generala Mladića koristi za novi politički pritisak na Srbiju. Stalnim vraćanjem priče u prošlost pokušava se osporiti pravo Srbije da gleda u budućnost, a takav odnos prema našoj zemlji vidim i kao posledicu njenog oporavka i sve boljeg međunarodnog položaja u poslednjih deceniju i po - započeo je Jeremić.
Ratko Mladić će uvek za Srbe biti general i vojskovođa
Perović, s druge strane, ističe da su, pravno gledano, negativni komentari iz Bosne i Hercegovine zapravo odgovor vlasti, koje smatraju spornim to što je srpski narod ispratio Mladića na večni počinak.
- Srpska i Srbija imaju potpisan sporazum o specijalnim i paralelnim vezama, predviđen Dejtonskim sporazumom, i naša saradnja će se u svim oblastima odvijati nesmetano. Ne razumem i zbunjuje me šta je sporno u sahrani generala? Crkva ima svoje ustrojstvo. Da li će patrijarh držati opelo nekome ili ne, otkud pravo baš njima da se mešaju u tome? Otkud pravo bilo kome da se meša. Narod je osetio potrebu da izrazi poštovanje prema tom čoveku - dodao je Perović.
Potom je objasnio zašto su Srbi voleli generala.
- Srpski narod veliča Ratka Mladića jer predstavlja oličenje vojskovođe i četovođe koji se suprotstavio zlu koje je dolazilo sa Epstajnovog ostrva i koje smo mi tada poslužili kao primer radi uterivanja straha celoj Evropi i kada su razbili Jugoslaviju. I to je bio otpor. Mi njega doživljavamo kao generala, vojskovođu koji svo to vojevanje i sav svoj ugled nije iskoristio da bi stekao bilo kakve lične koristi u smislu imetka ili bilo čega sličnog, nego je krajnje pošteno se borio, predvodio taj narod i ratovao, i uspešno okončao bitke. I kao takvog ga slavimo - objasnio je.
Govoreći o samoj sahrani i načinu na koji je deo javnosti doživljava, advokat Vladimir Gajić istakao je da je ona, prema njegovoj oceni, predstavljala izraz odnosa dela srpskog naroda prema generalu Mladiću, ali i prema presudama Haškog tribunala.
- Mladić je rođen 1942. godine. Tad su svi pravoslavni hrišćani morali da se krste, jer niste mogli da dobijete izvod iz matične knjige rođenih ako niste kršteni u crkvi. Normalno je da onaj ko je kršten, on se i sahranjuje u skladu sa svojim verskim opredeljenjem. Ovo je bila jedna narodna sahrana koja je imala elemente i državne sahrane. To je jedan odgovor, narodni, šta narod misli o tim presudama Haškog tribunala. Danas ta sahrana isto pokazuje da te odluke iz Haga neće važiti u budućnosti u Srbiji. Mi imamo pravo na taj odnos. Neće istoriju pisati sudske presude jednog političkog suda, nego će istoriju jednog dana pisati istoričari - poručio je advokat Gajić.
EU vrši pritisak na Srbiju zbog sahrane
Predsednik Aleksandar Vučić je tokom gostovanja na RTS-u 1 rekao da je očekivao ovakve napade, ali da mu nije jasna reakcija iz Brisela, posebno kada je reč o zabrani odlaska na sahranu, a sa njim se saglasio i Jeremić.
- Ukoliko žele iz EU da nam govore kako ćemo da se ophodimo prema mrtvima, tu se više ne radi o evropskim vrednostima već je reč o klasičnom političkom uslovljavanju. To može da se protumači kao neki vid pritiska, iako ne verujem da će doći do nekih većih problema.
Na kraju emisije, Jeremić je ocenio da je sahrana generala Mladića otvorila mnogo šira pitanja od same sahrane.
- Večerašnja emisija jeste potvrda da sahrana generala Mladića nije bila samo sahrana jednog čoveka, nego i tema istorije, kulture i demografije. Ovo je prilika da se ujedinimo, o tome je govorio i sin generala Mladića i to je sjajna potvrda nečega čemu treba da težimo i u narednom periodu. O ličnosti i ulozi generala Ratka Mladića će se tek razgovarati. Ono što je važno jeste da Srbija bude okrenuta ka budućnosti, ali i da poštuje svoju istoriju, svoju prošlost, a tim činjenicama koje su obeležile neka prethodna vremena, kao i o onome što će tek uslediti treba da razgovaraju njeni građani, bez tutorstva i nametanja mišljenja bilo koga sa strane - zaključio je Jeremić.
Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.
Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.
Kurir.rs
BONUS VIDEO: