Predsednik Srbije Aleksandar Vučić podelio je na Instagramu dirljivu fotografiju sa dečakom koji drži znak srca i poslao snažnu poruku o važnosti zajedništva i očuvanja porodičnih vrednosti.
Politika
OVO JE NAJLEPŠA SLIKA JUTRA! Predsednik Vučić podelio predivnu fotografiju sa nasmejanim dečakom, prizor oduševio Srbiju (FOTO)
- Aleksandar Vučić objavio je na Instagramu fotografiju sa nasmejanim dečakom kog drži u naručju.
- Uz objavu je poručio da je snaga Srbije u zajedništvu i ljubavi prema zemlji.
Slušaj vest
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić podelio je jutros na svom Instagramu predivnu fotografiju na kojoj su on i nasmejani dečak kog je uzeo u naručje, dok mu mališan uzvraća širokim osmehom i prstima pokazuje znak srca.
– Naša snaga je u tome da stojimo zajedno, ujedinjeni u ljubavi prema Srbiji – poručio je predsednik Vučić u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu.
Dok politički protivnici neprestano pokušavaju da unesu podele i haos, ova slika šalje snažnu poruku o pristojnoj, ujedinjenoj i porodičnoj Srbiji koja iznad svega čuva svoje prave vrednosti.
Kurir.rs
Reaguj
1