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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić podelio je jutros na svom Instagramu predivnu fotografiju na kojoj su on i nasmejani dečak kog je uzeo u naručje, dok mu mališan uzvraća širokim osmehom i prstima pokazuje znak srca.

Naša snaga je u tome da stojimo zajedno, ujedinjeni u ljubavi prema Srbiji – poručio je predsednik Vučić u svojoj najnovijoj objavi na Instagramu.

Dok politički protivnici neprestano pokušavaju da unesu podele i haos, ova slika šalje snažnu poruku o pristojnoj, ujedinjenoj i porodičnoj Srbiji koja iznad svega čuva svoje prave vrednosti.

Kurir.rs

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