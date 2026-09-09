Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula , kao jedan od najglasnijih u kritikovanju i prozivanju Srbije i predsednika Aleksandra Vučića i jedan od istaknutih podržavalaca blokadera, nakon što je preko društvenih mreža držao lekcije Beogradu o srpskoj politici sećanja, sada se ponovo oglasio. Ovaj put je tražio od Brisela da uvede sankcije Beogradu zbog sahrane sahrane generala Ratka Mladića!

- Koliko još crvenih crta Vučić mora preći da bi Evropska unija ozbiljno sankcionirala Vučićevu vlast u Srbiji? Budući da su oni (Ursula i Košta) izrazili svojevrsni šok, ja se pitam kada će oni iz faze šoka konačno preći u fazu reakcije na ono što godinama uporno rade Aleksandar Vučić i njegovi - kazao je Picula.