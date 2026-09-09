neskrivena mržnja
PICULA PONOVO SRAMOTNO UDARA NA SRBIJU: Izvestilac EP traži od Evropske unije da hitno uvede sankcije Beogradu i Aleksandru Vučiću!
- Tonino Picula ponovo je zatražio od Brisela da uvede sankcije Beogradu i Vučićevoj vlasti, nakon sahrane generala Ratka Mladića.
- Poručio je da Evropska unija mora da pređe iz faze šoka u reakciju na, kako kaže, poteze koje Vučić godinama povlači.
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Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula, kao jedan od najglasnijih u kritikovanju i prozivanju Srbije i predsednika Aleksandra Vučića i jedan od istaknutih podržavalaca blokadera, nakon što je preko društvenih mreža držao lekcije Beogradu o srpskoj politici sećanja, sada se ponovo oglasio. Ovaj put je tražio od Brisela da uvede sankcije Beogradu zbog sahrane sahrane generala Ratka Mladića!
- Koliko još crvenih crta Vučić mora preći da bi Evropska unija ozbiljno sankcionirala Vučićevu vlast u Srbiji? Budući da su oni (Ursula i Košta) izrazili svojevrsni šok, ja se pitam kada će oni iz faze šoka konačno preći u fazu reakcije na ono što godinama uporno rade Aleksandar Vučić i njegovi - kazao je Picula.
Kurir Politika
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