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Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula, kao jedan od najglasnijih u kritikovanju i prozivanju Srbije i predsednika Aleksandra Vučića i jedan od istaknutih podržavalaca blokadera, nakon što je preko društvenih mreža držao lekcije Beogradu o srpskoj politici sećanja, sada se ponovo oglasio. Ovaj put je tražio od Brisela da uvede sankcije Beogradu zbog sahrane sahrane generala Ratka Mladića!

 - Koliko još crvenih crta Vučić mora preći da bi Evropska unija ozbiljno sankcionirala Vučićevu vlast u Srbiji? Budući da su oni (Ursula i Košta) izrazili svojevrsni šok, ja se pitam kada će oni iz faze šoka konačno preći u fazu reakcije na ono što godinama uporno rade Aleksandar Vučić i njegovi - kazao je Picula.

Kurir Politika

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