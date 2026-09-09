Slušaj vest

Urednica u blokaderskom "Danasu" Safeta Biševac izjavila je da predsednik Srbije Aleksandar Vučić vrlo uspešno uspeva da posvađa opozicioni blok!

- Ono što mene brine to je što Aleksandar Vučić vrlo uspešno uspeva da taj opozicioni deo Srbije svađa i posvađa - rekla je ona.

Na pitanje voditeljke, šta će biti sa opozicijom, Safeta Biševac je rekla:

- Nažalost, sada ispada da se opozicija toliko svađa da obrni-okreni, njima kao da je najveći problem Dragan Đilas, to jest izgleda da je veći problem Dragan Đilas nego Aleksandar Vučić. Jer ispada da svi sad beže od Đilasa! Tako da mi se nimalo ne dopada ono što se dešava na opozicionoj sceni i plašim se da će to obeshrabriti mnoge opoziciono nastrojene birače i oterati ih u apstinenciju - rekla je Safeta Biševac za "Novu S".

Kurir Politika

Ne propustitePolitikaSMETA IM I MRTAV GENERAL! Blokaderi i na dan sahrane Ratka Mladića ne miruju, pljuju po državi, narodu i predsedniku Vučiću
Safeta Biševac
Politika"JEDAN DAN DAJU JEDNU IZJAVU, DRUGI DAN DRUGU" Safeta Biševac o 'studentskoj listi': Čekam najkonkretniji program, do sada je sve fluidno (VIDEO)
2026-08-17 09_49_25-DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) _ X.png
Politika"ZLF JE JAVNOST TEK POČELA DA UPOZNAJE, A ONI SE SAMOUKIDAJU" Safeta Biševac o opoziciji: Niko ne zna ko čini studentsku listu, svi su zbunjeni (VIDEO)
2026-08-04 09_35_58-DETEKTOR LAŽI on X_ _SAFETA BIŠEVAC_ _OPOZICIONE STRANKE SU U RIZIKU OD GAŠENJA .png
PolitikaBLOKADERSKA UREDNICA SAFETA BIŠEVAC RASPALILA PO BLOKADERIMA: "Vučić predstavio strategiju, obezbedio energente, šta rade oni koji su protiv njega - SVAĐAJU SE"
Safeta Biševac.jpg