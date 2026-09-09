- Ono što mene brine to je što Aleksandar Vučić vrlo uspešno uspeva da taj opozicioni deo Srbije svađa i posvađa - rekla je ona.

- Nažalost, sada ispada da se opozicija toliko svađa da obrni-okreni, njima kao da je najveći problem Dragan Đilas, to jest izgleda da je veći problem Dragan Đilas nego Aleksandar Vučić. Jer ispada da svi sad beže od Đilasa! Tako da mi se nimalo ne dopada ono što se dešava na opozicionoj sceni i plašim se da će to obeshrabriti mnoge opoziciono nastrojene birače i oterati ih u apstinenciju - rekla je Safeta Biševac za "Novu S".