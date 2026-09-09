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Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije (PUPS) saopštila je da će na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima učestvovati na izbornoj listi "ALEKSANDAR VUČIĆ – UJEDINJENA SRBIJA", kao i da će podržati Aleksandra Vučića za budućeg predsednika Vlade Srbije. Iz PUPS-a navode da su svi njihovi opštinski i gradski odbori spremni za predstojeće izbore.

Saopštenje PUPS-a prenosimo u celosti:

- Svih 128 opštinskih i gradskih odbora PUPS-a širom Srbije spremni su akciono, organizaciono i kadrovski da na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima čuvaju, štite i brane interese i penzionera, i poljoprivrednika i proletera!

PUPS – Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije na predstojećim izborima za narodne poslanike učestvovaće na izbornoj listi „ALEKSANDAR VUČIĆ – UJEDINJENA SRBIJA“.

PUPS će bezrezervno podržati Aleksandra Vučića za budućeg predsednika Vlade Republike Srbije.

Imperativ za PUPS jesu: socijalno odgovorna i ekonomski snažna Republika Srbija, dijalog umesto paralelnih monologa, međusobno poštovanje i međugeneracijska solidarnost, uz očuvanje vitalnih državnih i nacionalnih interesa!

PUPS se posebno zalaže za očuvanje i svestrani razvoj sela Srbije, očekujući da će započeti preporod sela narednih godina biti nastavljen – i jače i brže!

Samo složna i ujedinjena Srbija može da ide napred – u interesu svih njenih građana! - navodi se u saopštenju PUPS-a.