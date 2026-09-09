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Blokader Petar Miletić iz Pokreta slobodnih građana javno je u programu blokaderskih medija udario na saveznike i u potpunosti raskrinkao duboko rasulo, borbu za fotelje i međusobnu netrpeljivost u opozicionim redovima.

Naime, Miletić je bez ikakve zadrške potvrdio da unutar opozicionog bloka vlada potpuni haos, a kao glavnog krivca i najcrnju tačku direktno je označio lidera Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa.

- Postoji ta neka fama, a to je da je najveći problem Đilas. Da ljudi beže od njega. I ja sam čuo jedan termin, a to je da je on ne-elektibilan. On je toliko nacrnjen da u svim istraživanjima ima jako puno negativnih poena. Tako da je jedan od najvećih problema Dragan Đilas - otvoreno je priznao Miletić.

Miletić se tu nije zaustavio već je uputio direktne pretnje i ultimatume samim blokaderima, poručivši da PSG neće podržati blokadersku listu ako na njoj ne budu ispunjeni njihovi uslovi.

- Ako to bude onako kako smo nekoliko puta mogli da vidimo na tim studentskim događajima, jedno agresivno desničarenje, jedan agresivni nacionalizam, onda mi ne možemo da podržimo takvu listu. I ako na toj listi budu neka imena koja su, da tako kažem, vrlo agresivno za nacionalističku politiku, mi ne možemo to da podržimo - poručio je on.