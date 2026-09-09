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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić danas, tačno u podne, saopštio je dve važne odluke - ukaz o raspuštanju Skupštine i odluku o raspisivanju parlamentarnih izbora.

- Poštovani građani, prethodne godine bile su prepune izazova: spoljnopolitičkih, unutrašnjepolitičkih, energetskih, ekonomskih, generalno govoreći. Prošla je Srbija kroz težak period; srušen je poredak u svetu koji je uspostavljen 1945. godine posle velike pobede savezničkih snaga nad nacističkim silama. Taj poredak otišao je u istoriju, a da novi nije uspostavljen, posebno ne stabilan.

- Danas imamo ratove u regionima širom sveta, čak i kontinentalne ratove, koji svakako ugrožavaju ne samo u bezbednosnom i sigurnosnom, već i u ekonomskom i političkom smislu našu zemlju. Sve to vreme uspeli smo da sačuvamo mir, da sačuvamo stabilnost, i da zemlju vodimo u budućnost i da je guramo napred, uprkos brojnim problemima. Od rata u Ukrajini, rata u Iraku, Srbija je uspela da svoju ekonomiju vodi na takav način da bude najbrže rastuća u Evropi, s procenom Međunarodnog monetarnog fonda da će biti ubedljivo najbrže rastuća ekonomija na Starom kontinentu.

- To ste uspeli vi, poštovani građani Srbije. Međutim, mi smo imali u prethodnih godinu i po dana ne samo uz primese, već uz značajno mešanje stranih sila, imali smo i nemire, i nerede, i sukobe, i povrh svega podeljeno društvo.

- Zato sam bezbroj puta pozivao političke protivnike na dijalog, na razgovor, smatrajući da su dijalog i razgovor uvek lekoviti, da su to lepe reči, da razmena reči i argumenata uvek pomaže rešavanju konflikta.

"Smatrao sam, mislim i danas, da je Srbija izabrala dobar evropski put"

- Smatrao sam, mislim i danas, da je Srbija izabrala dobar evropski put uz očuvanje tradicionalnih prijateljstava, nacionalnog ponosa i dostojanstva. Smatram da Srbija, kao što je to činila u prošlosti, samo sada sa mnogo više snage, energije i entuzijazma, mora da se okrene modernim tehnologijama, inovacijama, veštačkoj inteligenciji.

- U toj novoj međunarodnoj podeli rada, mnogi će biti oštećeni; mi moramo da gledamo kako da sačuvamo posao za naše ljude i kako da nam zemlja ide napred. Zašto i kako sam, na obrazložen, predlog Vlade Republike Srbije doneo odluku o izborima? Koga god da sam pitao, a pitao sam mnoge, razgovarao sa mnogima, svi su imali i nudili različite odgovore. Nije posebna tajna da u Srbiji svi bi bili bolji i političari i predsednici, baš kao i fudbalski i košarkaški treneri. Ali taj proces donošenja odluka nije jednostavan; želim, bar delimično, da vam ga obrazložim. Kao predsednik Republike, uvek sam se rukovodio vitalnim državnim interesima Republike Srbije i interesima građana Srbije.

Da li su nam izbori u ovom trenutku bili neophodni?

- Svi znate da smo domaćini Ekspa od 15. maja 2027. godine. Da li su nam izbori u ovom trenutku bili neophodni, jer je Skupština prethodnog saziva formirana u decembru 2023. godine. Da nije ovakvih tenzija, da nije ovakvih političkih mimoilaženja i sukoba, svakako da ne bi bili potrebni. Svako odlaganje bi ugrozilo i Ekspo, rekao bih, i opstanak demokratije kao najboljeg oblika političkog režima u našoj zemlji. Zato sam smatrao da je ovo vreme gde još možemo da se pripremamo i da radimo, a posle donošenja odluka na izborima, ko će u vaše ime upravljati vladom Republike Srbije, našom zemljom u narednom periodu.

- Dakle, da imamo dovoljno vremena da se pripremimo i za Ekspo i za sve ono što nam predstoji, rekao bih, možda i najteža vremena.

- Demokratija je nešto što je najbolji oblik političkog režima, bolji do sada nije izmišljen, i mi se ponosimo svojim demokratskim pristupom i svojim demokratskim izborima.

"Građani Srbije, imaćete priliku da izaberete, da birate svoju budućnost"

- Građani Srbije, imaćete priliku da izaberete, siguran sam, između mnogo opcija. Da birate planove i programe, da birate ljude, da birate svoju budućnost. Molim vas da to učinite na miran i dostojanstven način. I to ne mislim samo na izborni dan; mislim na svih 45 dana kampanje. Važno je da pokažemo, svi zajedno, poštovanje jedni prema drugima. Važno je da poštujemo drugačije političko mišljenje, pravo na slobodu okupljanja, javnog izražavanja. Odluka naroda mora da se poštuje.

- Molim vas da dobro odmerite kako i kome dajete svoje poverenje, imajući u vidu sve činjenice o kojima sam vam i danas govorio: o težini političke, ekonomske situacije svuda u svetu, i naravno, sa svim njihovim refleksijama na našu Srbiju. Uveren sam da ćete, kao građani Srbije, izabrati pravi put u budućnost.

"Koga god da izaberete, primiće moje čestitke"

- A koga god da izaberete, svakako dobiće, primiće moje čestitke, jer ja mislim da očuvanje našeg demokratskog sistema, očuvanje naših porodica bez podela, očuvanje našeg društva jeste prioritet i naše države.

"Pod 1, raspuštam Narodnu skupštinu Republike Srbije"

- Hvala vam što ste me saslušali, a na osnovu člana 109. stava 1 Ustava Republike Srbije i člana 21. stav 1 Zakona o predsedniku Republike, na obrazloženi predlog Vlade broj 06-9050/2023 od 7. septembra 2023. godine, donosim: ukaz o raspuštanju Narodne skupštine Republike Srbije. Pod 1, raspuštam Narodnu skupštinu Republike Srbije, izabranu 17. decembra 2023. godine. Ovaj ukaz stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije.

"Pod 1, raspisujem izbore za narodne poslanike za 25. oktobar 2026. godine"

- Poštovani građani, na osnovu člana 109. stav 6 Ustava Republike Srbije, član 20. stav 3 Zakona o predsedniku Republike i člana 59 Zakona o izboru narodnih poslanika, donosim Odluku o raspisivanju izbora za narodne poslanike.

Pod 1: raspisujem izbore za narodne poslanike za 25. oktobar 2026. godine. Pod 2: rokovi za vršenje izbornih radnji počinju da teku od dana stupanja na snagu ove odluke. Pod 3: izbore za narodne poslanike sprovodiće organi za sprovođenje izbora na osnovu odredaba Zakona o izboru narodnih poslanika. Pod 4: ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije.

- Svim građanima Srbije želim dobro zdravlje, demokratsku, mirnu i uspešnu kampanju. Živela Srbija!

Podsetimo, gostujući sinoć u Dnevniku 2 javnog servisa, predsednik Vučić je rekao da će danas u 12 časova saopštiti odluke o raspuštanju Narodne skupštine Srbije i raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora, koji će biti održani 25. oktobra. Vučić je rekao da je do njega stigao obrazloženi predlog Vlade o raspuštanju Skupštine.

"Stigao je predlog. Sad bi trebalo da donesem dve odluke u skladu sa Ustavom i Zakonom o predsedniku. Prva je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine Republike Srbije, druga je odluka o raspisivanju izbora. I saopštiću obe odluke i ukaz i ovu odluku tačno u 12 sati. Izbori će biti održani u Srbiji 25. oktobra".

Izbori u Srbiji 25. oktobra

Rekavši da će predizborna kampanja trajati 46 dana, uputio je sledeći poziv:

- Ja pozivam sve učesnike izborne kampanje da pokušaju da pronađu put do ljudi, da sagledaju njihove potrebe, njihove brige, da se ne bave sobom, da pokušaju da se ne bave nasiljem. Ja znam da će neki ponovo da blokiraju fakultete. Moja je molba da to ne čine. Ako to čine, čine na sopstvenu štetu i na štetu građana Srbije, drugih studenata, profesora, ako hoćete, svih drugih, ali sasvim svejedno. Proći će tih 45 dana i građani Srbije će imati priliku da nedvosmisleno iskažu svoju volju, hoće li i kako i na koji način vide svoju budućnost".

"Želimo demokratsku utakmicu. Verujem da ćemo posle izbora izaći iz krize. Sa radošću ću da prihvatim svaki demokratski rezultat, čestitati protivnicima ako pobede, neću se ljutiti ako oni ne čestitaju, navikao sam", zaključio je predsednik tim povodom.