Ministarka je kao izaslanik predsednika Vučića otkrila veliki krst sa godinom 1386. i položila venac u znak sećanja na srpske junake.
Politika
VELIKI KRST PODIGNUT U ČAST SRPSKIH JUNAKA! Milica Đurđević Stamenkovski otkrila spomenik na mestu Bitke na Pločniku: Čuvamo sećanje na njihovu hrabrost i žrtvu
Slušaj vest
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski prisustvovala je obeležavanju 640 godina od Bitke na Pločniku, gde je, kao izaslanik predsednika Srbije Aleksandra Vučića, otkrila spomenik i položila venac u znak sećanja na srpske junake.
Đurđević Stamenkovski je na svom Instagram profilu objavila snimak sa obeležavanja godišnjice, na kojem se vidi kako otkriva veliki krst sa godinom 1386, a potom polaže venac ispred spomenika.
- Čuvamo sećanje na njihovu hrabrost i žrtvu za Srbiju - napisala je ministarka u opisu objave.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši