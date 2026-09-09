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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski prisustvovala je obeležavanju 640 godina od Bitke na Pločniku, gde je, kao izaslanik predsednika Srbije Aleksandra Vučića, otkrila spomenik i položila venac u znak sećanja na srpske junake.

Đurđević Stamenkovski je na svom Instagram profilu objavila snimak sa obeležavanja godišnjice, na kojem se vidi kako otkriva veliki krst sa godinom 1386, a potom polaže venac ispred spomenika.

- Čuvamo sećanje na njihovu hrabrost i žrtvu za Srbiju - napisala je ministarka u opisu objave.

Kurir.rs

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