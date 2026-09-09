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Sukobi unutar blokadersko-opozicionog tabora dodatno su zaoštreni nakon odluke Građanskog pokreta "Solidarnost" da na predstojeće parlamentarne izbore izađe na zajedničkoj listi sa Strankom slobode i pravde i strankom Srbija centar - SRCE.

Nekadašnji košarkaš i istaknuti blokader Vladimir Štimac reagovao je na društvenoj mreži Iks krajnje vulgarnom porukom upućenom Goranu Ješiću, jednom od osnivača "Solidarnosti".

- Vidi ovog probušenog k***ona - napisao je Štimac na Iksu, uz emotikon koji plače od smeha.

Dok "Solidarnost” najavljuje savez sa strankama Dragana Đilasa i Zdravka Ponoša, međusobne optužbe i uvrede svedoče da unutar tog političkog bloka nema saglasnosti ni oko osnovnog pitanja - ko će sa kim i pod kojim uslovima izaći pred birače!

Umesto programa i političkih ideja, javnosti se nude lični obračuni, vulgarne uvrede i sve otvorenija borba za mesta na izbornim listama, sve zarad borbe oko fotelja.

Kurir Politika

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