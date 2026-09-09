OPŠTI RAT BLOKADERA ZARAD FOTELJE! Štimac na vulgaran način izvređao Ješića zbog koalicije sa Đilasom i Ponošem: Ti si jedan probušeni... (FOTO)
- Solidarnost najavljuje savez sa Đilasovom SSP i Ponoševim SRCE, ali unutar bloka rastu sukobi i neslaganja oko izlaska pred birače.
- Vladimir Štimac je na Iksu vulgarno izvređao Gorana Ješića zbog koalicije, što je dodatno zaoštrilo odnose u opozicionom taboru.
Sukobi unutar blokadersko-opozicionog tabora dodatno su zaoštreni nakon odluke Građanskog pokreta "Solidarnost" da na predstojeće parlamentarne izbore izađe na zajedničkoj listi sa Strankom slobode i pravde i strankom Srbija centar - SRCE.
Nekadašnji košarkaš i istaknuti blokader Vladimir Štimac reagovao je na društvenoj mreži Iks krajnje vulgarnom porukom upućenom Goranu Ješiću, jednom od osnivača "Solidarnosti".
- Vidi ovog probušenog k***ona - napisao je Štimac na Iksu, uz emotikon koji plače od smeha.
Dok "Solidarnost” najavljuje savez sa strankama Dragana Đilasa i Zdravka Ponoša, međusobne optužbe i uvrede svedoče da unutar tog političkog bloka nema saglasnosti ni oko osnovnog pitanja - ko će sa kim i pod kojim uslovima izaći pred birače!
Umesto programa i političkih ideja, javnosti se nude lični obračuni, vulgarne uvrede i sve otvorenija borba za mesta na izbornim listama, sve zarad borbe oko fotelja.
Kurir Politika