LAŽI IM SE RUŠE KAO KULA OD KARATA

LAŽI IM SE RUŠE KAO KULA OD KARATA

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Blokaderi i njihovi mediji ponovo su dotakli dno pokušavajući da preko leđa naših uspešnih sportistkinja prikupe jeftine političke poene. Ovog puta, na meti njihove kampanje našle su se odbojkašice Srbije tokom svečanog prijema u Predsedništvu Srbije nakon osvajanja evropske bronze.

U očajničkom pokušaju da se napravi skandal, brže-bolje su na društvenim mrežama počeli da šire lažnu vest o tome kako jedna od srpskih odbojkašica navodno "nije htela da pruži ruku" predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Međutim, njihova kula od karata i jeftina propaganda srušile su se brže nego što su planirali.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak koji jasno pokazuje da je svaka od obojkašica, tako i Slađana Mirković pružila ruku predsedniku u znak pozdrava i poštovanja.

Ako neko i dalje misli da može da širi laži o srpskim odbojkašicama i stavlja ih u politički kontekst, trebalo bi da ima u vidu ovaj video: