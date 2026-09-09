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Dok se u hrvatskoj javnosti i dalje veliča pevač Marko Perković Tompsona i javno toleriše ustaška ikonografija, iz poslaničkih klupe hrvatskog Sabora stižu nove zapaljive inicijative. Tako poslanik stranke DOMiNO Ivan Peternel smatra da Zagreb mora da inicira da se patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Porfirijuzabrani ulazak u EU zbog veličanja Ratka Mladića!

Peternel je to rekao komentarišući masu ljudi koja je prisustvovala sahrani srpskog generala Ratka Mladića, samu sahranu, a posebno mu je zasmetalo to što je patrijarh srpski držao opelo tokom kojeg je pokojnika, kako kaže, oslovljavao sa "gospodin".

Peternel je, saopšteno je iz DOMiNO, upozorio da srpski patrijarh Porfirije u Hrvatskoj nema samo versku, nego i značajnu političku ulogu, kojeg vidi i kao jednog od simbola okupljanja političke levice u Hrvatskoj.

- Ratko Mladić je umro, oni ga tamo slave, dok ga Porfirije praktično pretvara u sveca i to javno. Zato to pitanje treba otvoriti na nivou Evropske unije - naveo je Peternel, a prenose hrvatski mediji.

Ekstremno desna stranka Dom i nacionalno okupljanje nastala je 2024. godine cepanjem Domovinskog pokreta, nakon što Mario Radić preglasan od Ivana Penave za lidera tog pokreta, koji je tada već bio deo vladajuće koalicije sa HDZ-om.