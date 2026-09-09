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Dok je blokaderski pokret danima najavljivao opštu mobilizaciju i masovno zauzimanje ulica u trenutku kada predsednik Aleksandar Vučić saopštava važnu odluku o budućnosti države, na terenu ih je sačekala surova realnost — doživeli su potpuni i sramotni debakl! Na poziv na "masovno okupljanje" širom prestonice odazvala se skupina od svega 200 ljudi.

Foto: Kurir

Podaci sa ključnih tačkai ogolili su krhkost ove političke opcije. Ispred Rektorata Univerziteta u Beogradu i na prometnoj raskrsnici London/Masarikova nije bilo baš nikoga, dok je saobraćaj maltretirala minijaturna grupa od jedva 150 ljudi kod Pravnog fakulteta i svega 50 okupljenih na Avijatičarskom trgu.

Ukupan bilans blokaderskog "ustanka" stao je u jedva 200 nezadovoljnika, čime je narod jasno pokazao šta misli o uličnom haosu i opstrukciji normalnog života.

Foto: Kurir

Za to vreme, pokazujući potpunu posvećenost demokratskim procedurama i volji građana, predsednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je u Predsedništvu Ukaz o raspuštanju Skupštine Srbije izabrane 17. decembra 2023. godine i zvanično raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar 2026. godine.

Foto: screenshot Video Plus

Odluka doneta na osnovu obrazloženog predloga Vlade Srbije od 7. septembra stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku, kada počinju da teku i svi izborni rokovi.

Dok manjina od 200 ljudi pokušava da zaustavi saobraćaj, predsednik Vučić odluku o smeru u kom će Srbija ići ponovo daje u ruke narodu, koji će 25. oktobra na izborima dati svoj konačni i ubedljivi sud.