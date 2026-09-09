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Pred Srbijom je 46 dana izborne kampanje, nakon što je predsednik Srbije Aleksandar Vučićraspisao parlamentarne izbore za 25. oktobar. Istovremeno, pozvao je sve učesnike izborne trke da se okrenu građanima, njihovim potrebama i problemima, ali i da izbegavaju nasilje i dodatno podizanje tenzija. Izbori su zakazani za 25. oktobar, nakon raspuštanja parlamenta.

Kakvu kampanju možemo da očekujemo, da li će poziv na spuštanje tenzija dopreti do najradikalnijih aktera i da li će izbori zaista biti prilika da građani procene političke programe i rezultate vlasti, bile su neke od tema emisije "Redakcija" kod voditeljke Milice Janković, u kojoj su govorili prof. Milan Petričković sa Fakulteta političkih nauka i narodnik poslanik Nebojša Bakarec.

U kampanju vlast ulazi i sa ekonomskim pokazateljima koje predstavlja kao jedan od svojih ključnih aduta. Prema podacima navedenim u emisiji, BDP Srbije je u prvih sedam meseci 2026. porastao oko 3,5 odsto, dok je nezaposlenost sa 23 odsto iz 2013. godine smanjena na 7,2 odsto. Rizik od siromaštva pao je sa 43,2 na 23,2 odsto, dok prosečna zarada danas premašuje vrednost potrošačke korpe.

Kampanja mora da spusti tenzije

Nebojša Bakarec ocenio je da će ključni zadatak predstojeće kampanje biti da se političke tenzije smire i da se građanima omogući da kroz izbore jasno pokažu kome žele da daju poverenje.

- Predsednik je jasno pokazao šta očekuje od kampanje - da se najpre spuste tenzije, sačuvaju mir i stabilnost i omogući građanima da procene ko šta nudi. Suština je da se posle svih političkih turbulencija vidi kakvu poruku šalje narod i kome želi da poveri upravljanje državom. Mi u SNS-u smatramo da u ovu kampanju ulazimo sa programom, poznatim ljudima i rezultatima koji mogu da se mere - rekao je Bakarec.

On je posebno naglasio da će SNS pokušati da kampanju zasnuje na rezultatima, a ne samo na političkim porukama.

- Mi imamo program koji nije samo napisan na papiru, već je, po našem mišljenju, velikim delom već sproveden. Plate su danas višestruko veće nego pre 14 godina, penzije su značajno povećane, minimalna zarada je na rekordnom nivou, a prosečna plata je premašila 1.000 evra. Uz to, izgrađeni su kilometri novih puteva i železničkih pruga. To su konkretne stvari sa kojima izlazimo pred građane i o kojima će, na kraju, oni dati svoj sud - istakao je Bakarec.

Prema njegovoj oceni, upravo će izbori pokazati da li građani žele kontinuitet postojeće politike ili promenu pravca.

- Građani sada imaju priliku da kažu ko treba da vodi zemlju. To je suština izbora. Mi želimo da se ova kampanja vodi bez nasilja i da se kroz političko nadmetanje pokaže ko ima poverenje građana. Posle svega što smo prošli, najvažnije je da se izborni proces sprovede mirno i da rezultat bude jasan - poručio je Bakarec.

Foto: Kurir Televizija

"Ovo nije bila kampanja, već zakonska procedura"

Prof. Milan Petričković drugačije je tumačio Vučićevo kratko obraćanje prilikom raspisivanja izbora. On smatra da ga ne treba posmatrati kao početak kampanje, već kao formalno sprovođenje zakonske procedure.

Prema njegovim rečima, obraćanje je bilo kratko upravo zato što je njegov cilj bio da se javnosti saopšte odluke i otvori izborni proces, a ne da se kroz predsedničku funkciju vodi stranačka kampanja.

- Ne bih rekao da je to bio početak kampanje. Predsednik je postupio u skladu sa zakonom, raspustio Skupštinu i raspisao izbore, a njegovo obraćanje bilo je kratko i precizno. Važno je što je uputio poruku da se spuste političke tenzije i da se građanima ponude programi, planovi i konkretna rešenja. To je suština demokratskog procesa - rekao je Petričković.

On je posebno izdvojio deo poruke koji se odnosi na prihvatanje izbornih rezultata i spremnost na saradnju nakon glasanja.

- Mislim da je veoma značajno što je poslata poruka da onaj ko bude ostvario bolji rezultat treba da bude spreman da pruži ruku drugima. To je elementarna politička kultura. Izbori treba da budu mesto gde se meri raspoloženje građana, a ne nastavak sukoba drugim sredstvima. Ako želimo da izađemo iz političkih tenzija, onda moramo da prihvatimo činjenicu da narod na izborima daje svoj sud - ocenio je Petričković.

Foto: Kurir Televizija

Govoreći o atmosferi u kojoj Srbija ulazi u izbore, Petričković je ocenio da će predstojeće glasanje biti važan test političke stabilnosti.

- Ovo mogu biti istorijski izbori zato što će građani odlučivati kojim putem Srbija želi da ide. Jedan put podrazumeva jačanje institucija, stabilnost i razvoj, dok je drugi, po mom mišljenju, bio obeležen pritiskom ulice i političkim tenzijama. Sada je prilika da se sve to prevede u demokratski okvir i da građani kažu šta žele - rekao je Petričković.

On je upozorio i da se unutrašnja politička situacija ne može posmatrati odvojeno od međunarodnih okolnosti.

- Srbija se nalazi u veoma složenom trenutku. Oko nas bukte ratovi, postoje velike ekonomske neizvesnosti i prekomponuju se odnosi velikih sila. Zato nam je sada potrebno smirivanje strasti i fokus na sopstvene interese. Ako izbori treba nešto da donesu, onda to mora da bude jačanje institucija, stabilnost i nastavak razvoja Srbije - zaključio je Petričković.

02:49 IZBORI 25. OKTOBRA, KAMPANJA ĆE BITI ŽESTOKA! Bakarec i Petričković otkrili šta očekuju od izborne trke i kakvu poruku šalje predsednik Aleksandar Vučić Izvor: Kurir televizija

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