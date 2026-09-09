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Lider SNS i savetnik predsednika republike Miloš Vučević istakao je danas da zahtevi marginalnih političkih opcija iz Zagreba, poput poslanika stranke DOMiNO Ivana Peternela koji smatra da Hrvatska mora da inicira da se patrijarhu SPC Porfiriju zabrani ulazak u EU zbog veličanja Ratka Mladića, predstvaljaju nastavak jeftine i opasne antisrpske kampanje koja se u toj državi redovno koristi za prikupljanje političkih poena.

Patrijarh Porfirije na sahrani Ratka Mladića Foto: Marko Karović

- Pozivati na zabranu kretanja poglavaru Srpske pravoslavne crkve, patrijarhu koji je godinama usred Zagreba gradio mostove dijaloga i širio poruke mira, predstvalja vrhunac političkog besmisla i otvorenog napada na verske slobode. Podmetanje lažnih optužbi i napadi na patrijarha Porfirija ne govore ništa o Njegovoj Svetosti, ali govore sve o dubini političke netolerancije i frustracije koja vlada u delu hrvatskog sabora. Sramotno je da se politički lideri u jednoj članici Evropske unije bave izmišljanjem razloga za progon verskih autoriteta, dok istovremeno žmure na veličanje ustaštva i napade na preostale Srbe u Hrvatskoj ili čak takvo ponašanje promovišu - napisao je Vučević.

On je dodao da Srbija neće dozvoliti da se srpski patrijarh i Srpska pravoslavna crkva koriste u unutrašnjim političkim obračunima u Hrvatskoj.

- Očekujemo od Brisela i Evropske unije da se jasno ogradi od ovakvih ekstremističkih ispada koji direktno narušavaju regionalnu stabilnost i dobrosusedske odnose - zaključio je Miloše Vučević u svojoj objavi Instagramu.