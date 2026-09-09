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Kako se navodi u saopštenju partije, odluka je doneta nakon što je Radnička partija pozvala sve relevantne političke aktere, vlast, opoziciju i studentski pokret, na razgovore o konkretnim pitanjima koja su od značaja za radnike i građane Srbije.

- Na poziv Radničke partije nijedna opoziciona politička opcija nije odgovorila, dok je Srpska napredna stranka prihvatila razgovor - navodi se u saopštenju.

Kako navode, tokom razgovora otvorena su pitanja koja neposredno utiču na život radnika i građana, od otvaranja novih radnih mesta, budućnosti javnih preduzeća i sigurnosti zaposlenja, do zarada, penzija i zaštite životnog standarda.

- Radnička partija smatra da njen politički zadatak nije da ostane van procesa odlučivanja, već da u institucijama zastupa interese radnika i bori se za konkretna rešenja. Zato će u narednom periodu insistirati na donošenju novog Zakona o radu, jačanju radničkih prava, sigurnosti zaposlenja, boljem položaju zaposlenih i zaštiti životnog standarda penzionera i, kao takva, imaće značajnu ulogu u kreiranju politike radničkih prava, zarada, sigurnosti zaposlenja i položaja zaposlenih i penzionera - dodaje se.

Učešćem na izborima na listi "Ujedinjena Srbija", navodi se u saopštenju, Radnička partija želi da obezbedi snažniji politički prostor za zastupanje interesa radnika i građana.

- Naš stav je jasan: pitanja rada, zarada, zaposlenosti, penzija i sigurnosti života moraju biti među prioritetima državne politike - zaključuje se u saopštenju Radničke partije.