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Predsednik Vučić istakao je i da će obe odluke saopštiti sutra u podne. Pozvao je sve učesnike izborne kampanje da pokušaju da pronađu put do ljudi, da sagledaju njihove potrebe i brige, da se ne bave sobom i nasiljem.

Kaže i da zna da će neki pokušati da blokiraju fakultete. Zamolio ih je da to ne rade, dodajući da to čine na sopstvenu, kao i na štetu građana, drugih studenata i profesora.

1/12 Vidi galeriju Aleksandar Vučić Foto: Dimitrije Goll

Gosti jutarnjeg programa Kurir televizije koji su analizirali političku atmosferu u Srbiji bili su Bratislav Jugović, član glavnog odbora SNS i Vladan Jeremić, politički analitičar.

Izbori za 46 dana

Jugović se osvrnuo na saopštenje predsednika Vučića, pa je rekao da su ovi izbori bili očekivani, a da je vladajuća koalicija tražila dijaloge sa tzv. opozicijom, ali da nisu naišli da pozitivan odgovor.

- Najsveobuhvatniji dijalog koji postoji sa narodom jesu izbori. Mi ćemo imati kampanju, kao i svi učesnici političkog života, imaćemo dijalog sa narodom i on će dati svoj sud. Kakvi god da budu rezultati mi ćemo ih prihvatit. Verujemo u našu pobedu, ali uvažavamo ostale političke protivnike. Kažem protivnike jer to je sportski, ali nemamo neprijatelje i ne želimo ih. Svi koji podržavaju drugu listu su građani Srbije, naša braća i sestre, živimo u zajednici koja je večna - započeo je Jugović.

Izbori se bliže, a i dalje ne znamo program i predstavnike drugih stranaka, pa je Jeremić izneo analizu političkog tla u Srbiji uoči vanrednih parlamentarnih izbora.

- Dolazi trenutak istine. Srbija je, po onome što smo čuli od predsednika Vučića, dobila priliku da sama odluči o svojoj budućnosti zaokruživanjem listića. Kada govorimo o blokaderima, biće primorani da se suoče sa surovom realnošću. Godinu i po dana su vodili poltiku nasilja, a sada će se suočiti sa tvrdnjama koje su iznosili, a ja mislim da neće biti ishod o kakvim se nadaju. Teško je izneti šta od njih možemo da očekujemo, pogotovo ako sagledamo šta su činili proteklih godinu dana. To je politika nasilja, blokada saobraćajnica i fakulteta. To pokazuje kolika je apsurdnost i da iza tih poteza stoji neko drugi - rekao je Jeremić, pa dodao:

- Mladi ljudi, koji su možda u početku poverovali da je reč o studentskom buntu, ali i deo starijih koji su priključeni toj priči, mislim da postaju svesni da je reč o velikoj manipulaciji i nepoznanici ko stoji iza te liste i šta su prave namere i ciljevi. Nikada se nisu oglasili oko ključnih tema.

05:03 "ISTORIJSKA STOPA NEZAPOSLENOSTI U SRBIJI" Analitičari uoči izbora: Dolazi trenutak istine, sve će izaći na videlo! Izvor: Kurir televizija

Minimalna stopa nezaposlenosti

Jugović je istakao da je stopa nezaposlenosti u Srbiji na istorijskom minimumu, a on tvrdi da bi to bilo ispod 1% ukoliko ne bi postojao deo stanovništva koji ne želi da se zaposli.

- Neki ljudi prosto ne žele da rade, naročito ako imaju mogućnost da lepo žive i bez rada. Takvi ljudi postoje u svakom društvu. O standardu našeg života govori i to da kada želite da renovirate kuću ili da radite nešto oko nje, veoma je teško da nađete majstora, a i kada ga nađete to košta, što govori da imaju mnogo posla. Koliko je ekonomija u poletu upravo merite upravo po uslužnim delatnostima - kaže Jugović.

Jugović je spomenuo i to da se u proteklo vreme sve više ljudi iz dijaspore vraća u Srbiju jer su uslovi bolji nego pre.

- Pogotovo koji rade građevinu, svi se vraćaju jer su uslovi bolji, a i svoj na svome je, iz svog doma ide na posao. Nemačka, koja važi za najjaču ekonomsku silu u Evropi, čini mi se da preko 70% građana tamo nema svoju nepokretnost, već ljudi žive kao podstanari. Kod nas žive u stanu koji su nasledili ili otplatili i dosta nas ima svoju dedovinu ili slično - rekao je Jugović.

Najavljene blokade univerziteta

Foto: Petar Aleksić, Shutterstock

Jeremić je analizirao da li očekuje najavljene blokade, ali i da li možemo da očekujemo druge nemile događaje:

- Ulazimo u fazu gde se svašta može očekivati od blokaderskog pokreta, a naročito kako se bude bližio 25. oktobar. Jedno su društvene mreže, a drugo realan život. Rezultati su ono po čemu će vas oceniti građani. Jako je važno da se setimo šta smo zatekli 2012. u Srbiji. Krenulo se u period oporavka i razvoja, pa smo danas došli do toga da se u Srbiji 2026. neuporedivo bolje živi nego 2012. godine. Imao sam priliku da pričam sa jednom penzionerkom koja je rekla koliko je značajna mera smanjenja cena lekova - rekao je Jeremić.

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Kurir.rs

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