"BLOKADERI SU TI KOJI PUCAJU NA LJUDE I MALTRETIRAJU IH" Brnabićeva odgovorila Veselinoviću: Na ovim izborima borimo se za slobodnu Srbiju, bez podela i mržnje!
Predsednica Skupštine Ana Brnabić reagovala je na objavu funkcionera Zeleno-levog fronta Dobrice Veselinovića, istakavši da se lista okupljena oko Aleksandra Vučića bori za demokratiju i slobodnu Srbiju, nasuprot nasilnim metodama i podelama kojima se služi blokaderski pokret.
- Jedina istina je da su simpatizeri i članovi blokaderskog pokreta i tzv. Studentske liste, a koju bezuslovno i bezrezervno podržava ZLF, pucali na ljude (Vrnjačka banja, Pionirski park), palili i rušili prostorije stranaka sa kojima se ne slažu (Novi Sad, Valjevo, Beograd), fizički napadali i maltretirali ljude (najstrašniji primer je bio Niš) i da im je politički program da će, ukoliko dođu na vlast, političke neistomišljenike šišati, juriti, tući, jahati. Na ovim izborima mi koji smo uz Aleksandra Vučića se borimo za slobodnu Srbiju u kojoj svako sme i ima pravo na svoje mišljenje i svoj stav, i za demokratiju. Za Ujedinjenu Srbiju, umesto podela i mržnje - navela je Brnabićeva na Iksu.
Dobrica Veselinović je prethono u svojoj objavi na Iksu napisao "čuvajmo jedni druge u ovoj kampanji"!
- Prekoputa nas nisu samo politički protivnici, već mafija i kriminal. Znamo da ne prete praznim puškama i ne biraju sredstva. Solidarnost je naša snaga - napisao je Veselinović.
Kurir Politika