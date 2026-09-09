- Jedina istina je da su simpatizeri i članovi blokaderskog pokreta i tzv. Studentske liste, a koju bezuslovno i bezrezervno podržava ZLF, pucali na ljude (Vrnjačka banja, Pionirski park), palili i rušili prostorije stranaka sa kojima se ne slažu (Novi Sad, Valjevo, Beograd), fizički napadali i maltretirali ljude (najstrašniji primer je bio Niš) i da im je politički program da će, ukoliko dođu na vlast, političke neistomišljenike šišati, juriti, tući, jahati. Na ovim izborima mi koji smo uz Aleksandra Vučića se borimo za slobodnu Srbiju u kojoj svako sme i ima pravo na svoje mišljenje i svoj stav, i za demokratiju. Za Ujedinjenu Srbiju, umesto podela i mržnje - navela je Brnabićeva na Iksu.