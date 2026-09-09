Predsednik Srbije učestvuje na skupu koji na inicijativu Emanuela Makrona okuplja gotovo 120 stranih delegacija.
Politika
VUČIĆ DANAS U PARIZU! Predsednik na poziv Emanuela Makrona dolazi da govori na važnom samitu o svemiru, stiže skoro 120 stranih delegacija
Slušaj vest
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boraviće u Parizu 9. i 10. septembra, gde će učestvovati na Međunarodnom samitu o svemiru, koji se održava na inicijativu predsednika Republike Francuske Emanuela Makrona i okuplja gotovo 120 stranih delegacija.
Tokom boravka u Parizu, predsednik Vučić obratiće se učesnicima plenarne sesije Samita na temu "Budući svemir za svet koji se brzo menja", saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
Predviđeno je i da prisustvuje večeri koju u čast šefova država i vlada učesnika organizuje francuski predsednik.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši