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Takozvani studenti u blokadi iz dana u dan potvrđuju da nemaju rešenje ni za jednu jedinu stvar koja podrazumeva ozbiljan ulazak u politiku. Blokaderska "politika" nije uspela odmakne dalje od vikanja "ua Vučić", pa je bilo naivno očekivati da će više sposobnosti pokazati pri sastavljanju tzv. "studentske liste", a još je nerealnije bilo očekivati da se dogovore ko će se naći na čelu te liste.

Pokušali su, najpre, da proguraju rektora Vladana Đokića, a nakon što se oko njega stvorla prava ujdurma i nakon što je "vetiran" pojavila se informacija da bi tzv. "studentsku listu" trebalo da predvodi bivši guverner Dejan Šoškić, jedan iz plejade onih koji su kao bivša vlast upropaštavali srpsku ekonomiju i državu.

A sada se pojavila informacija da bi prvi na "studentskoj listi" mogao da bude Dejan Bodiroga , što je samo ustalasalo ionako haotičnu situaciju među blokaderima i u njihovim plenumima.

A da je reč o čoveku koji je daleko od vrednosti koje bi trebalo da neguje naše društvo, govore između ostalog i njegovi postupci iz ne tako daleke prošlosti. Bahatost i neodgovornost koju je pokazao pre nekoliko godina dobro ilustruju šta od Bodiroge možemo očekivati.

Naime, on je u januaru 2021. uhvaćen dok je svojim "maseratijem" jurio čak 174 kilometra na sat tamo gde je dozvoljeno samo 80. Njega je policija zaustavila osam minuta poslije ponoći na auto-putu u smeru od Šida ka Beogradu, na području Novog Beograda, pisao je tada Kurir.