"BODIROGA? JAOOO, PA ON TRI REČENICE NE UME DA KAŽE IZ GLAVE, JEDVA SREDNJU ZAVRŠIO" Rat među blokaderima: Nemilice sipaju uvrede na račun "prvaka" svoje liste
Kako se bliži datum izbora na kojima su toliko insistirali, a koji su danas i zvanično raspisani za 25. oktobar, blokaderi su se uzmuvali kao muve bez glave pa na društvenim mrežama ne biraju ko će koga da potkači.
Dojučerašnji politički "saveznici", složni u "jednoumlju" kad je reč o napadima na predsednika države, sad gruvaju iz svih oružja jedni na druge i služe se najnižim udarcima, što bi se reklo ispod pojasa, ne birajući najgore iz široke lepeze arsenala uvreda.
Tako se na meti našao i nekadašnji košarkaš Dejan Bodiroga, donedavno u umovima blokadera njihova nesporna zvezda a sada meta na koju sipaju drvlje i kamenje.
Naime, čim je objavljeno da je Bodiroga prvi na tzv. studentskoj listi, većina blokadera odmah je skočila da mu prišije kako ni srednju nije završio.
Prvo je izbila prava blokaderska buna koja je eskalirala u rat na mrežama s glavnom tezom kako čovek ne ume ni tri rečenice iz glave da sastavi, da je s mukom i srednju završio, a da fakultet nije video ni na slici.
I tu uvredama nije kraj, nego je dobio i etiketu da je "najgluplji među blokaderima".
"Pa gde Bodirogu, pa on ne zna ni dve rečenice da sastavi!"
"Bodiroga sa mukom završio i srednju školu, a fakultet ni na razglednici nije video"
"Dejan Bodiroga prvi na blokaderskoj listi... Jaoooooo, pa on tri rečenice ne ume da kaže iz glave već moraju da mu napišu i to jedva pročita. Nosilac najgluplji među blokaderima", glase samo neki od uvredljivih komentara u kojima su blokaderi opisavši "prvaka svoje liste" zapravo, možda, najbolje opisali sami sebe, ko su i šta su kad tako vređaju "najbolje" što su sami među sobom izabrali.
Među komentarima odskače jedini kulturan u kojem je na objektivan i razložan način sagledano zašto Bodirogi nije mesto u politici.
Kurir.rs