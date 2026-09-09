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Kako se bliži datum izbora na kojima su toliko insistirali, a koji su danas i zvanično raspisani za 25. oktobar, blokaderi su se uzmuvali kao muve bez glave pa na društvenim mrežama ne biraju ko će koga da potkači.

Dojučerašnji politički "saveznici", složni u "jednoumlju" kad je reč o napadima na predsednika države, sad gruvaju iz svih oružja jedni na druge i služe se najnižim udarcima, što bi se reklo ispod pojasa, ne birajući najgore iz široke lepeze arsenala uvreda.

Tako se na meti našao i nekadašnji košarkaš Dejan Bodiroga, donedavno u umovima blokadera njihova nesporna zvezda a sada meta na koju sipaju drvlje i kamenje.

Naime, čim je objavljeno da je Bodiroga prvi na tzv. studentskoj listi, većina blokadera odmah je skočila da mu prišije kako ni srednju nije završio.

1/8 Vidi galeriju Blokaderi vređaju stepen obrazovanja Dejana Bodiroge Foto: screenshot X

Prvo je izbila prava blokaderska buna koja je eskalirala u rat na mrežama s glavnom tezom kako čovek ne ume ni tri rečenice iz glave da sastavi, da je s mukom i srednju završio, a da fakultet nije video ni na slici.

I tu uvredama nije kraj, nego je dobio i etiketu da je "najgluplji među blokaderima".

"Pa gde Bodirogu, pa on ne zna ni dve rečenice da sastavi!"

"Bodiroga sa mukom završio i srednju školu, a fakultet ni na razglednici nije video"

Foto: screenshot X

"Dejan Bodiroga prvi na blokaderskoj listi... Jaoooooo, pa on tri rečenice ne ume da kaže iz glave već moraju da mu napišu i to jedva pročita. Nosilac najgluplji među blokaderima", glase samo neki od uvredljivih komentara u kojima su blokaderi opisavši "prvaka svoje liste" zapravo, možda, najbolje opisali sami sebe, ko su i šta su kad tako vređaju "najbolje" što su sami među sobom izabrali.

Među komentarima odskače jedini kulturan u kojem je na objektivan i razložan način sagledano zašto Bodirogi nije mesto u politici.

Foto: screenshot X