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Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić osudila je najnovije laži i jeftine napade predsednika Demokratske stranke Srđana Milivojevića, koji je optužio predsednika Srbije Aleksandra Vučića da je obmanuo javnost tvrdnjom da će podneti ostavku na dan raspisivanja izbora.

Brnabićeva je odmah objavila video-snimak koji u potpunosti demantuje ove izmišljotine i jasno pokazuje šta je predsednik zapravo rekao - da pre bilo kakvog učešća u kampanji mora da završi ključne državne obaveze, među kojima je i odlazak u Njujork na sednicu Ujedinjenih nacija, gde će u svom poslednjem govoru skrenuti pažnju celom svetu na izuzetno težak položaj i teror nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji.

Uprkos pokušajima opozicije da obmane građane izmišljenim pričama, činjenica je da je predsednik svesno dao opoziciji ozbiljnu prednost, objavivši da će u kampanji kao običan građanin učestvovati tek u poslednjih dvadesetak dana, nakon što završi sve državničke poslove od nacionalnog značaja.

– Gospodine Milivojeviću, kad lažete, a lažete i pričate/pišete besmislice stalno, makar pokušajte sa nečim što je teže za demantovati od toga da je predsednik Aleksandar Vučić najavio da će podneti ostavku na dan raspisivanja izbora. Aleksandar Vučić je ponovo pokazao da mu je država na prvom mestu, jer je svoje državne obaveze stavio ispred kampanje. Takođe vam je, što bi klinci rekli, dao fore, jer će u kampanji učestvovati samo u poslednjih dvadesetak dana.

To je za vašu tzv. Studentsku listu - bez studenata i sa nosiocem koji pored fakulteta nije ni prošao - značajna prednost. Ne trošite je lažima. Što više javnih obraćanja Bodiroge i Vas i - nepobedivi ste! - poručila je Brnabićeva odgovarajući na besmislice i napade Srđana Milivojevića.