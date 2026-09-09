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 Advokat Vladimir Đukanović podseća da su blokaderi predvođeni Vladanom Đokićem, Dejanom Bodirogom i Mladenom Nenadićem odavno započeli projekat rušenja predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Đukanović je objavio dobro poznatu sliku blokaderske ekipe iz kafane ocenjujući da je to "retko pokvaren svet".

"Verovatno najodgovorniji za pad nadstrešnice, još dok je narod žalio za mrtvima, sastavljali su tzv. studentsku listu sa sve Bodirogom", navodi Đukanović i dodaje:

"Tada je uveliko pokrenut projekat rušenja Vučića svim mogućim sredstvima. Retko pokvaren svet."

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