PREMIJER LAŽNE DRŽAVE NASTAVLJA DA KRŠI USTAV: Simić: Kurti se nada novim izborima u decembru i glasovima iz dijaspore! CILJ MU JE DA UGUŠI PRAVA SRBA!
- Igor Simić kaže da režim Aljbina Kurtija krši propise i odugovlači oko vanrednih izbora, uz pokušaj da obezbedi podršku dijaspore.
- Navodi i da pravo na potpredsednika Skupštine pripada srpskom narodu, dok je sastanak napustio, jer nije bilo prevoda na srpski jezik.
Član Predsedništva Srpske liste Igor Simić saopštio je da režim Aljbina Kurtija nastavlja da kupuje vreme i odugovlači u nadi da će naštelovati da se vanredni izbori održe u decembru, u nadi da će dobiti podršku i glasove građana iz dijaspore.
On je naveo i da se nastavlja stara praksa kršenja propisa koji jasno definišu da pravo potpredsednika Skupštine pripada srpskom narodu.
- U tu igru pokušava da uvuče i mene lično i Srpsku listu, kroz razne optužbe preko svojih poslušnika nastavljajući staru praksu da krši propise koji jasno definišu u članu 67. ustava, čl. 12.6 poslovnika i presudi Ustavnog suda, da pravo potpredsednika pripada srpskom narodu - naveo je Simić u objavi na Instagramu.
Kako je dodao, želeći da odglumi demokratiju, upravo izabrana predsednica Skupštine Aljbuljena Hadžiju koja je ujedno i vršilac dužnosti predsednika, pozvala je šefove poslaničkih grupa na konsultacije, ali bez prevoda na srpski jezik koji je ustavom garantovan.
- Imajući to u vidu napustio sam ovaj sastanak jer ne želim da pristanem na kršenje ustavom garantovanog prava na srpski jezik, a svojim prisustvom fingiram demokratiju. Linč koji se stvara izjavama Kurtijevih poslanika me ne plaši, ali potvrđuje da je cilj da se uguši pravo srpskog naroda i skrene pažnja javnosti sa nesposobnosti da se formiraju institucije - poručio je Simić.
Kurir Politika