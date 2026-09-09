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Član Predsedništva Srpske liste Igor Simić saopštio je da režim Aljbina Kurtija nastavlja da kupuje vreme i odugovlači u nadi da će naštelovati da se vanredni izbori održe u decembru, u nadi da će dobiti podršku i glasove građana iz dijaspore.

On je naveo i da se nastavlja stara praksa kršenja propisa koji jasno definišu da pravo potpredsednika Skupštine pripada srpskom narodu.

- U tu igru pokušava da uvuče i mene lično i Srpsku listu, kroz razne optužbe preko svojih poslušnika nastavljajući staru praksu da krši propise koji jasno definišu u članu 67. ustava, čl. 12.6 poslovnika i presudi Ustavnog suda, da pravo potpredsednika pripada srpskom narodu - naveo je Simić u objavi na Instagramu.

Kako je dodao, želeći da odglumi demokratiju, upravo izabrana predsednica Skupštine Aljbuljena Hadžiju koja je ujedno i vršilac dužnosti predsednika, pozvala je šefove poslaničkih grupa na konsultacije, ali bez prevoda na srpski jezik koji je ustavom garantovan.

- Imajući to u vidu napustio sam ovaj sastanak jer ne želim da pristanem na kršenje ustavom garantovanog prava na srpski jezik, a svojim prisustvom fingiram demokratiju. Linč koji se stvara izjavama Kurtijevih poslanika me ne plaši, ali potvrđuje da je cilj da se uguši pravo srpskog naroda i skrene pažnja javnosti sa nesposobnosti da se formiraju institucije - poručio je Simić.