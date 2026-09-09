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"Ovaj spomenik podižemo da jednu veliku pobedu otrgnemo od zaborava, da naša deca znaju da je pre Kosova postojao Pločnik i da je ovde vojska kneza Lazara pokazala da osmansko napredovanje nije bilo nezaustavljivo. "Ni tada, 1386. godine, ni danas, 2026. godine, ne tražimo ništa što nam ne pripada", dodaje ona.

Obraćajući se prisutnima ministarka Đurđević Stamenkovski poslala je moćne poruke:

"Odavde se legu sokolovi. Ovde je njihovo gnezdo. Danas ovde spram nas nalazi se Časni krst kao spomen-obeležje simbolične visine od 6.4 metra kao 60 godina od Boja na Pločniku. Krst sa kojim su na Pločniku pobedili Lazar i njegovi vitezovi, ali i krst pod kojim su stradali tri godine kasnije na Kosovu. Pločnik je obeležio čitav Toplički kraj. Odavde se javio samodržac i vlastodržac, spreman da obnovi Nemanjićku državu, spreman da okupi rasute srpske zemlje i podeljeni srpski narod, verujući da samo onda kada smo ujedinjeni naš udar može biti dovoljno silovit da odvrati svakog neprijatelja. I ovde, baš na Pločniku, ispisana je ta istorija naše hrabrosti, viteštva, junaštva. Zato Pločnik i Kosovo nisu dve nepovezane stranice naše istorije i naše prošlosti. One su stranice jednog istog poglavlja, jednog istog Kosovskog zaveta.

I neka ovaj krst bude mesto našeg sabiranja, našeg okupljanja. Neka traje kao što traje Srbija, kao što traje naše sećanje na naše pretke, jer kad su nam više bili potrebniji i Lazar i Miloš i Sveti Sava i svi naši vladari, nego baš danas? I zato ih otkrivanjem ovog spomen-obeležja mi prizivamo da budu sa nama sve dok smo mi uz Srbiju za koju su se oni borili i uz Kosovski zavet.