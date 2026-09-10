Slušaj vest

Dok se u hrvatskoj javnosti i dalje veliča pevač Marko Perković Tompsona i javno toleriše ustaška ikonografija, iz poslaničkih klupe hrvatskog Sabora stigle su nove sramne inicijative! Naime, poslanik stranke DOMiNO Ivan Peternel smatra da Zagreb mora da inicira da se patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Porfiriju zabrani ulazak u Evropsku uniju zbog toga što je služio opelo na sahrani Ratka Mladića!

Istoričar Ognjen Karanović kaže za Kurir da je ovakva ideja hrvatskog Sabora sumanuta i da predstavlja nastavak svega što je rađeno prethodnih godina.

screenshot-20231004-135148.jpg
Foto: Youtube printscreen/Kosovo online

- Najnovija sumanuta ideja došla je upravo iz hrvatskog Sabora iz kojeg pozivaju da se zabrani ulazak patrijarhu Porfiriju u EU, kao što su to činili u prošlosti ne samo crkvenim velikodostojnicima, već i političkom rukovodstvu bilo koje zemlje gde je srpski narod većinski. Vidimo kakvim rekvizitima operiše ta pozorišna amaterska trupa na čelu sa hrvatskim državnim vrhom, od Milanovića preko Plenkovića do Jandrokovića i Picule i nikome to ne smeta ni u EU, ni blokaderima u Srbiji. To je svakako okosnica i agenda politike koju vode i Sarajevo i Zagreb. Ali, džaba Hrvatskoj i Toninu Piculi snovi o tome da će oni biti protektori neke slomljene Srbije koja bi prema njihovim vizijama trebalo da se prostire od Save i Dunava do Kopaonika. Srbija je okrenuta budućnosti, ekonomskom razvoju, razvoju privrednog sistema i modernim tehnologijama, kao i politici međunarodne miroljubive koegzistencije. Mir je naš osnovni prioritet, a mi ćemo razvijati našu zemlju do te mere koje će bilo koju pretnju od tih država unapred odvratiti - kazao je Karanović.

Podsetimo, i lider SNS i savetnik predsednika republike Miloš Vučević istakao je da zahtevi marginalnih političkih opcija iz Zagreba, poput poslanika stranke DOMiNO Ivana Peternela, predstavljaju nastavak jeftine i opasne antisrpske kampanje koja se u toj državi redovno koristi za prikupljanje političkih poena.

Kurir Politika

Ne propustitePolitikaOPASNA ANTISRPSKA KAMPANJA: Lider SNS Miloš Vučević reagovao na sramne napade iz Hrvatske i zahtev da se patrijarhu Porfiriju zabrani ulazak u EU!
Miloš Vučević Neispričano (8).jpeg
PolitikaNE SMETA IM USTAŠKA IKONOGRAFIJA, ALI IM SMETA PATRIJARH! Poslanik hrvatskog Sabora predložio da se Porfiriju zabrani ulazak u Evropsku uniju!
Porfirije patrijarh.jpg
Politika"USTAŠKO DIVLJANJE POSTALO JE NACIONALNI FOLKLOR" Brnabić očitala Piculi: Hrvatska je jedina država na svetu koja se nacističke prošlosti ne stidi, već je slavi
Ana Brnabić
Politika"DIČE SE TIME ŠTO SU BILI GORI OD HITLERA!" Vučić o scenama iz Vukovara: Pevaju da će nas stići njihova ruka u Srbiji, a mi valjda treba da budemo nasmejani?
Aleksandar Vučić Dunavski koridor brza saobraćajnica