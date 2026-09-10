SUMANUTA IDEJA OSUĐENA NA PROPAST! Istoričar Ognjen Karanović o zahtevu hrvatskog poslanika da se patrijarhu SPC Porfiriju zabrani ulazak u EU!
- Poslanik hrvatskog Sabora Ivan Peternel traži da Zagreb inicira zabranu ulaska patrijarhu Porfiriju u EU zbog služenja opela Ratku Mladiću.
- Istoričar Ognjen Karanović ocenjuje tu ideju kao sumanutu i poručuje da je reč o nastavku antisrpske politike iz Zagreba i Sarajeva.
Dok se u hrvatskoj javnosti i dalje veliča pevač Marko Perković Tompsona i javno toleriše ustaška ikonografija, iz poslaničkih klupe hrvatskog Sabora stigle su nove sramne inicijative! Naime, poslanik stranke DOMiNO Ivan Peternel smatra da Zagreb mora da inicira da se patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Porfiriju zabrani ulazak u Evropsku uniju zbog toga što je služio opelo na sahrani Ratka Mladića!
Istoričar Ognjen Karanović kaže za Kurir da je ovakva ideja hrvatskog Sabora sumanuta i da predstavlja nastavak svega što je rađeno prethodnih godina.
- Najnovija sumanuta ideja došla je upravo iz hrvatskog Sabora iz kojeg pozivaju da se zabrani ulazak patrijarhu Porfiriju u EU, kao što su to činili u prošlosti ne samo crkvenim velikodostojnicima, već i političkom rukovodstvu bilo koje zemlje gde je srpski narod većinski. Vidimo kakvim rekvizitima operiše ta pozorišna amaterska trupa na čelu sa hrvatskim državnim vrhom, od Milanovića preko Plenkovića do Jandrokovića i Picule i nikome to ne smeta ni u EU, ni blokaderima u Srbiji. To je svakako okosnica i agenda politike koju vode i Sarajevo i Zagreb. Ali, džaba Hrvatskoj i Toninu Piculi snovi o tome da će oni biti protektori neke slomljene Srbije koja bi prema njihovim vizijama trebalo da se prostire od Save i Dunava do Kopaonika. Srbija je okrenuta budućnosti, ekonomskom razvoju, razvoju privrednog sistema i modernim tehnologijama, kao i politici međunarodne miroljubive koegzistencije. Mir je naš osnovni prioritet, a mi ćemo razvijati našu zemlju do te mere koje će bilo koju pretnju od tih država unapred odvratiti - kazao je Karanović.
Podsetimo, i lider SNS i savetnik predsednika republike Miloš Vučević istakao je da zahtevi marginalnih političkih opcija iz Zagreba, poput poslanika stranke DOMiNO Ivana Peternela, predstavljaju nastavak jeftine i opasne antisrpske kampanje koja se u toj državi redovno koristi za prikupljanje političkih poena.
Kurir Politika