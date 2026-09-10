- Najnovija sumanuta ideja došla je upravo iz hrvatskog Sabora iz kojeg pozivaju da se zabrani ulazak patrijarhu Porfiriju u EU, kao što su to činili u prošlosti ne samo crkvenim velikodostojnicima, već i političkom rukovodstvu bilo koje zemlje gde je srpski narod većinski. Vidimo kakvim rekvizitima operiše ta pozorišna amaterska trupa na čelu sa hrvatskim državnim vrhom, od Milanovića preko Plenkovića do Jandrokovića i Picule i nikome to ne smeta ni u EU, ni blokaderima u Srbiji. To je svakako okosnica i agenda politike koju vode i Sarajevo i Zagreb. Ali, džaba Hrvatskoj i Toninu Piculi snovi o tome da će oni biti protektori neke slomljene Srbije koja bi prema njihovim vizijama trebalo da se prostire od Save i Dunava do Kopaonika. Srbija je okrenuta budućnosti, ekonomskom razvoju, razvoju privrednog sistema i modernim tehnologijama, kao i politici međunarodne miroljubive koegzistencije. Mir je naš osnovni prioritet, a mi ćemo razvijati našu zemlju do te mere koje će bilo koju pretnju od tih država unapred odvratiti - kazao je Karanović.