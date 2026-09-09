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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas tačno u podne raspisao je parlamentarne izbore, a već je jasno da je Vučić bio u pravu kada je rekao da će na izborima postojati samo dve opcije: Ujedinjena Srbija, na čelu sa Aleksandrom Vučićem, i blokaderi.

Lider Novog DSS Miloš Jovanović je to i potvrdio poručivši da će se "svi ujediniti protiv Vučića". Dakle, tzv. patriote sa onima koji bi da Srbija prizna lažnu državu Kosovo, levi sa desnima, svi zajedno protiv Vučića! Bez vrednosti, bez ideologije. Različite liste samo da bi prevarili narod.

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Foto: Printscreen/N1

Nije Jovanović jedini koji potvrđuje da će svi blokaderi zajedničkim snagama udariti na Vučića. Blokaderi to i ne kriju. Ali, kriju da sve njihove liste imaju cilj da prevare narod.

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Foto: Printscreen/X

 "Svi zajedno u opkoljavanje i napad na SNS. Ima mesta za sve!", kaže se u jednoj blokaderskoj objavi na platformi "X".

Podsetimo, izbori će se održati 25. oktobra.

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