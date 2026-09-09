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Portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova je komentarišući reakciju EU na sahranu Ratka Mladića rekla da je nezavisna politika Beograda, koja se ne uklapa u okvire režima EU, to što ne da mira Briselu.

Na pitanje novinara RT Balkan šta EU želi da postigne pritiscima u vezi sa sahranom generala Ratka Mladića i zašto srpskom narodu žele da nametnu osećaj kolektivne krivice, Zaharova je odgovorila da se nezavisna politika Beograda ne uklapa u okvire evroatlantske "ne discipline, nego režima".

"Ne daju mira Briselu. Upravo zbog toga Zapad čini sve da dobije od Srba nekakvo opštenacionalno kajanje. Srbi nemaju zbog čega da se kaju. Ali upravo tako žele da natera srpski narod i Srbiju da poklekne zbog tragičnih događaja vremena raspada Jugoslavije, za koji deo krivice pripada krvavim zapadnim prestonicama. Otuda tolika krvožednost i ljudožderski odnos prema Ratku Mladiću, nedavno preminulom u zidovima zatvora UN", istakla je Zaharova.

Kako dodaje, ozloglašeni dupli standardi odavno su postali zaštitni znak zapadnog "poretka na pravilima". Oni se, prema njenim rečima, ne pokazuju samo u nepristrasnom odnosu prema Srbima u događajima 1990-ih godina, "već i danas leže u osnovi politike Evropske unije prema Srbiji".

"Još jedan primer je situacija oko AP Kosovo i Metohija, u kom su kosovske vlasti uz prećutno odobravanje EU, koja se pozicionira kao posrednik u dijalogu među Beogradom i Prištinom, nastavljaju da istiskuju autohtono srpsko stanovništvo, odobravaju, a često i sami provociraju nasilje prema Srbima na KiM", rekla je Zaharova.

Prema njenim rečima, ozloglašeni dupli standardi odavno su postali zaštitni znak zapadnog "poretka na pravilima". Oni se, kako kaže, ne pokazuju samo u nepristrasnom odnosu prema Srbima u događajima 1990-ih godina, već i danas leže u osnovi politike Evropske unije prema Srbiji.

Foto: EPA Pavel Bednyakov Pool

"Još jedan primer je situacija oko AP Kosovo i Metohija, u kom kosovske vlasti uz prećutno odobravanje EU, koja se pozicionira kao posrednik u dijalogu među Beogradom i Prištinom, nastavljaju da istiskuju autohtono srpsko stanovništvo, odobravaju, a često i sami provociraju nasilje prema Srbima na KiM, zadiranje u njihovu imovinu, čak i objekte Srpske pravoslavne crkve", rekla je Zaharova.

Ona je podsetila da, uprkos sporazumu koji je zaključen još 2013. i 2015. godine, uz pisane garancije Brisela za beogradsko-prištinske dogovore, i dalje nije formirana Zajednica srpskih opština, koja bi trebalo da, kako navodi, barem minimalno zaštiti prava i zakonske interese Srba koji žive u pokrajini.

"Toj destruktivnoj, apsolutno podloj politici svedoči i komentar evropskog komesara za proširenje Marte Kos, koji je dala u vezi sa odlukom vlasti da se Ratko Mladić sahrani uz vojne i državne počasti", dodala je ona.

Kako podseća, Marta Kos je izjavila da je "glorifikacija ratnih zločinaca u suprotnosti sa osnovnim vrednostima i ne pripada ni Evropskoj uniji, ni zemljama koje teže da postanu njen član".

"Ovo je predivan citat, ali nije upućen na pravu adresu. U Kijev, madam, molim Vas. Tamo se stvara cela plejada nacističke kopiladi. Tamo se ponovo sahranjuju kolaboracionisti, koje su prokleo narod, države i zakoni, a proglašeni upravo ratnim zločincima – i ništa. Uverena sam da, ako taj panteon u Ukrajini bude podignut, tamo će da dolaze u zvaničnici EU, da kleče i ljube kovčege i spomenike, kao što umeju kada im je to potrebno, bez obzira na istorijski kontekst", poručila je Zaharova.

Prema njenim rečima, razbacujući se sličnim izjavama, evropski zvaničnici demonstrativno ne primećuju odavanje počasti nacističkim kolaboracionistima Drugog svetskog rata. Kako je podsetila, od Marte Kos niti bilo kog drugog evropskog zvaničnika nije usledila apsolutno nikakva reakcija na vraćanje u Kijev i svečanu ceremoniju ponovnog sahranjivanja osnivača i vođe pronacističke Organizacije ukrajinskih nacionalista, Meljnika i Konovaljca.

"To što kijevski režim zvanično proslavlja nacističke saradnike u svesti evropskih zvaničnika nikako nije u suprotnosti sa evropskim vrednostima? Reći ću vam i više od toga. To i jesu evropske vrednosti", poručila je ona.

Zato, kako je ocenila, takvi postupci i pristupi lišavaju EU moralnog prava da diskutuju na temu veličanja , sahranjivanja zločinaca i slično.