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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u Pariz, gde će učestvovati na prvom Međunarodnom samitu o svemiru, velikom skupu koji okuplja predstavnike država, međunarodnih organizacija, nauke, vojske i privatnog sektora iz čitavog sveta.

Samit se održava u čuvenom Grand Paleu, a Vučić će govoriti tokom plenarne sesije posvećene budućnosti svemira u svetu koji prolazi kroz ubrzane tehnološke i geopolitičke promene, na temu "Budući svemir za svet koji se brzo menja".

Vučić među svetskim liderima

Tokom boravka u francuskoj prestonici predviđeno je i da predsednik Srbije prisustvuje večeri koju Emanuel Makron organizuje u čast šefova država i vlada koji učestvuju na samitu.

Na Makronov poziv u Parizu će se okupiti gotovo 120 stranih delegacija.

Među učesnicima će biti šefovi država i vlada, predstavnici međunarodnih i regionalnih organizacija, parlamentarci, naučnici, vojni zvaničnici, astronauti, predstavnici velikih kompanija, civilnog društva, lokalnih zajednica i razvojnih banaka.

Svemir postaje pitanje bezbednosti i ekonomije

Samit nije posvećen samo istraživanju svemira. Jedna od ključnih tema biće bezbednost, ali i pravila koja će uređivati sve intenzivnije korišćenje Zemljine orbite.

Razgovaraće se i o održivom upravljanju svemirom, razvoju svemirske ekonomije, naučnim istraživanjima i tehnologijama koje bi u narednim decenijama mogle da postanu jedan od ključnih pokretača svetske privrede.

Posebna pažnja biće posvećena rastućoj upotrebi niskih orbita, u kojima se nalazi sve veći broj satelita.

Mesec ponovo u centru pažnje

Među temama su i nova istraživanja Meseca, razvoj budućih svemirskih misija, naučne oblasti povezane sa svemirom, kao i obrazovanje stručnjaka potrebnih za novu tehnološku eru.

Organizatori žele da prvi Međunarodni samit o svemiru postane mesto otvorenog razgovora između država, kompanija i međunarodnih institucija o pravilima i pravcima razvoja sektora koji sve snažnije utiče na ekonomiju, komunikacije, bezbednost i odbranu.

Učešćem Aleksandra Vučića, Srbija će biti predstavljena na skupu na kojem će se razgovarati o jednoj od industrija koje bi mogle da odrede tehnološki razvoj sveta u narednim decenijama.