GLASAĆU ZA KAMEN ZA KUPUS, AKO GA STUDENTSKA LISTA KANDIDUJE Blokaderka žestoko udarila na studente blokadere: Glavni argument im je – dosad niste ništa uradili
Blokaderka Biljana Lukić je žestoko udarila na tzv. studentsku listu.
U dugačkoj objavi na platformi "X" pod naslovom "Počnimo ljubav ispočetka", ona, između ostalog, kaže:
"Već godinu dana jača kult ljudi koji od SL prave božanstvo, a njihove odluke prihvataju kao sveto pismo. U religiji je 'bezuslovno' podrazumevajuće, u politici je infantilno, a sprovodi se samo u autokratijama", konstatuje Biljana Lukić i ironično dodaje:
"Glasaću za kamen za kupus, ako ga SL kandiduje".
Takođe, podseća da oni koji su Đokića do nedavno dizali u nebesa, sad ga kritikuju.
"Glavni argument im je – dosad ništa niste uradili (stranke, aktivisti, pojedinci koji se bore…) nemate pojma", dodaje ona.
Između ostalog dodaje i da je "više stranaka je odustalo u korist SL, ali rejting SL nije porastao".