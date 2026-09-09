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Blokaderka Biljana Lukić je žestoko udarila na tzv. studentsku listu.

U dugačkoj objavi na platformi "X" pod naslovom "Počnimo ljubav ispočetka", ona, između ostalog, kaže:

"Već godinu dana jača kult ljudi koji od SL prave božanstvo, a njihove odluke prihvataju kao sveto pismo. U religiji je 'bezuslovno' podrazumevajuće, u politici je infantilno, a sprovodi se samo u autokratijama", konstatuje Biljana Lukić i ironično dodaje:

"Glasaću za kamen za kupus, ako ga SL kandiduje".

Takođe, podseća da oni koji su Đokića do nedavno dizali u nebesa, sad ga kritikuju.

"Glavni argument im je – dosad ništa niste uradili (stranke, aktivisti, pojedinci koji se bore…) nemate pojma", dodaje ona.