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Mila Pajić, blokaderka sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i aktivistkinja neformalne studentske organizacije STAV (Studenti protiv autoritarne vlasti), koja je pobegla u Hrvatsku nakon što su obelodanjeni snimci na kojima, sa ostalim osumnjičenim blokaderima, planira destabilizaciju i državni udar, ponovo je udarila na Srbiju!

- Mnoge sobe u Srebrenici su 31 godinu prazne. Neke majke i dalje pred očima vide svoje koji se neće vratiti. A našim ulicama i dalje hodaju oni koji slave zločinca. Nose majicu sa njegovim likom. Ne želim ni da zamislim kako im je. Bes i sramota - navela je. 

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Foto: Printscreen

Podsećamo, ovo nije prvi put da je uradila na Srbiju, te je nedavno pružila podršku Memorijalnom centru Srebrenica, čija je misija da, kako navode, "zaštite istinu o genocidu u Srebrenici", a uzela je i učešće u "Kada kažeš Oluja", kao i za prikupljanje novca za nastavak snimanja drugog dela filma o Srebrenici.

Kurir.rs

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