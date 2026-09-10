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Takozvani studenti u blokadi iz dana u dan potvrđuju da nemaju rešenje ni za jednu stvar koja podrazumeva ozbiljan ulazak u političke vode. Blokaderska "politika" nije uspela da odmakne dalje od vikanja "ua Vučić", pa je bilo naivno očekivati da će više sposobnosti pokazati pri sastavljanju tzv. studentske liste, a još je nerealnije bilo očekivati da će se dogovoriti ko će se naći na čelu te liste, ocenjuju sagovornici Kurira.

Podsmesi sa svih strana

Pokušali su najpre da proguraju rektora Vladana Đokića, a nakon što se oko njega stvorila prava ujdurma i nakon što je "vetiran", pojavila se informacija da bi studentsku listu trebalo da predvodi bivši guverner Dejan Šoškić, jedan iz plejade onih koji su kao bivša vlast upropaštavali srpsku ekonomiju i državu. Sad se pojavila informacija da bi prvi na listi mogao da bude Dejan Bodiroga, što je ustalasalo ionako haotičnu situaciju među blokaderima i na njihovim plenumima.

Za takvu neozbiljnost i neodgovornost više nemaju razumevanja ni oni koji su ih proteklih meseci podržavali, pa je objava Bodiroginog imena izazvala talas nezadovoljstva, ali i podsmevanja na račun blokadera.

Dojučerašnji politički saveznici, složni jedino u napadima na predsednika Vučića, sad pucaju iz svih oružja jedni na druge i služe se najnižim udarcima, ne birajući najgore iz široke lepeze arsenala uvreda. Došao je red i na Bodirogu, koji je donedavno među blokaderima važio za nespornu zvezdu protesta, ali sad je postao onaj na kog sipaju drvlje i kamenje.

Bahato i neodgovorno: Vozio 174 gde je dozvoljeno 80 km/h! Da je Bodiroga čovek koji je daleko od vrednosti koje bi trebalo da neguje naše društvo, govore i njegovi postupci iz ne tako daleke prošlosti. Bahatost i neodgovornost koju je pokazao pre nekoliko godina dobro ilustruju šta od njega možemo očekivati. Naime, on je u januaru 2021. uhvaćen dok je svojim "maseratijem" jurio čak 174 kilometra na sat tamo gde je dozvoljeno samo 80! Njega je policija zaustavila osam minuta posle ponoći na auto-putu u smeru od Šida ka Beogradu, na području Novog Beograda, pisao je tada Kurir.

Čim je objavljeno da je Bodiroga prvi na studentskoj listi, blokaderi su odmah skočili da mu prišiju razne etikete, a njegova najproblematičnija tačka sigurno je nedovoljno obrazovanje, pa su se na njega žestoko obrušili. "Pa gde Bodirogu, on ne zna ni dve rečenice da sastavi", "Bodiroga s mukom završio i srednju školu, a fakultet ni na razglednici nije video", "Jao, pa on tri rečenice ne ume da kaže iz glave, već moraju da mu napišu, i to jedva pročita. Nosilac najgluplji među blokaderima", bili su samo neki od komentara.

Krajnji apsurd

Politički filozof Dragoljub Kojčić objašnjava zašto je krajnje apsurdno Bodirogino ime u vrhu tzv. studentske liste.

Dragoljub Kojčić Foto: Kurir Televizija

- Više puta je iz redova studentskih plenumaša dolazila informacija da ni sami ne znaju ko im određuje listu i ko daje planove za akciju. Drugi razlog njihove konfuzije je što od samog početka nemaju nikakav program na osnovu kojeg bi mogli da naprave kadrovsku listu za izlazak na izbore. Narodski govoreći, to je obrazac ponašanja prema šali o ludom i zbunjenom. U slučaju Đokića i Bodiroge, uočljiv je zajednički imenitelj - i jedan i drugi imaju malo znanja o politici i apsolutno nikakvo političko iskustvo. Imaju želju, ali iz tog bunara izlaze samo iluzije. Zanimljivo je znati šta bi Bodiroga rekao da mu neko u njegovim košarkaškim danima nametne za saigrača recimo Srđana Milivojevića. Ništa manje apsurdna nije ni ideja da Bodiroga bude frontmen jednog političkog pokreta. Zamislimo političku organizaciju bez programa, bez iskustva i s liderima koji se politikom nikad nisu bavili, ni praktično ni teorijski. Mnogo je to gluposti i za iracionalnu publiku blokaderskog pokreta - ocenio je Kojčić.