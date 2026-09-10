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U danima kada su raspisani izbori sasvim očigledno se može sagledati raskorak između političkih ponuda. Na jednoj strani je politika Aleksandra Vučića koja pred građane izlazi s jasno definisanim prioritetima, rezultatima i planovima. Njene ključne poruke su mir i stabilnost, uz insistiranje da upravo oni predstavljaju osnovu za dalji ekonomski razvoj Srbije.

Nepoznanica

Zna se i sa čim SNS izlazi pred građane, jer se ne mogu sakriti veliki infrastrukturni projekti, novi putevi i pruge, ulaganja u zdravstvo i energetiku, ali i povećanje plata i penzija, pomoć najugroženijima, mere za smanjenje troškova života, poput jeftinijih lekova, ocenjuju sagovornici Kurira.

Oni podsećaju i da se zna šta se najavljuje za naredni period: nastavak ulaganja, razvoj privrede, nova radna mesta i dalji rast životnog standarda. Poznati su i ljudi koji tu politiku sprovode i za čiji rad mogu da se polažu računi.

Na drugoj strani, kako napominju, postoji velika nepoznanica. "Studentska lista" još nije građanima ponudila ni nagoveštaj ko su ljudi koji bi vodili državu, kakav im je program i šta bi konkretno uradili sa ekonomijom, infrastrukturom, zdravstvom i socijalnom politikom. Još je nejasnija slika čitavog bloka koji se suprotstavlja Vučiću, pa umesto jasnog plana za Srbiju javnost sve češće gleda unutrašnja trvenja i borbu oko uticaja i budućih funkcija.

Politički analitičar Srđan Barac ocenjuje za Kurir da se bira između jasnog plana i politike nezadovoljstva.

Srđan Barac, politički analitičar Foto: Kurir Televizija

- Aleksandar Vučić nudi mir, stabilnost, razvoj i jasan plan za budućnost. Građani znaju kakvu politiku zastupa, šta želi da postigne i s kojim ljudima će taj plan ostvarivati. Njegova ponuda zasniva se i na rezultatima koji mogu da se vide i mere: putevima, prugama, bolnicama, novim radnim mestima, rastom plata i penzija i pripremama za Ekspo 2027. Na drugoj strani još nema celovitog programa, jasnog rukovodstva ni odgovora na najvažnija državna pitanja. Ako neko pretenduje da vodi Srbiju, ne može da bira samo politički bezbedne teme i da ćuti kada se otvore teška nacionalna, istorijska i državna pitanja. Suština je u tome što u politici postoje dve merne jedinice: podrška i nezadovoljstvo. Vučićeva politika nastoji da uvećava podršku konkretnim rezultatima, ali istovremeno i da smanjuje nezadovoljstvo rešavanjem problema građana. Njegovi protivnici gotovo svu energiju ulažu samo u povećavanje nezadovoljstva, dok potpuno zaboravljaju da se vlast na izborima ne osvaja nezadovoljstvom, već podrškom - objašnjava Barac.

Nezadovoljstvo ne gradi puteve

On kaže da nezadovoljstvo može da okupi protest, ali ne može samo po sebi da izgradi auto-put, dovede investiciju, poveća platu niti vodi državu u vremenu ratova i velikih geopolitičkih potresa.

- Za to su potrebni program, ljudi, iskustvo i sposobnost donošenja teških odluka. Zato će građani birati između poznatog pravca razvoja i političke neizvesnosti. Vučić nudi plan, rezultate, tim i odgovornost. Druga strana i dalje nudi pre svega protivljenje Vučiću, ali bez jasnog odgovora šta bi uradila i ko bi preuzeo odgovornost dan posle izbora - zaključuje Barac.

Politički analitičar Aleksa Grubešić ocenjuje da, za razliku od tzv. studentske liste, koja nema konkretnu politiku i program, SNS i predsednik Vučić izlaze s jasnom politikom i adekvatnim rešenjima i po pitanju problema koji postoje u svetu, regionu, ali i na unutrašnjem planu.

Aleksa Grubešić Foto: Kurir Televizija

On kaže da SNS već uveliko radi konkretnu terensku kampanju, da se organizuju susreti s građanima na lokalu i razgovora se o konkretnim politikama i načinu na koji će se rešiti problemi građana.