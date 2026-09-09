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Predsednik SNS i savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja Miloš Vučević rekao je danas da je izjava poslanice Pokreta Samoopredeljenja Donike Gervale da "na Kosovu nema srpskog naroda" najdirektniji vid istorijskog i političkog revizionizma, ali pre svega otvoreno negiranje osnovnih ljudskih i građanskih prava.

- Sa svojom kulturom, istorijskim nasleđem, svetinjama i pre svega živim ljudima koji uprkos neprekidnim pritiscima i sistemskoj diskriminaciji ostaju i opstaju na svojoj zemlji - naglasio je Vučević povodom izjave Gervale koja je, nakon što je Srpska lista predložila Slavka Simića za potpredsednika Skupštine, navela da je taj predlog skandalozan i neprihvatljiv, jer "na Kosovu nema srpskog naroda".

Kako je dodao Vučević, "negirati postojanje čitavog jednog naroda na teritoriji na kojoj vekovima živi, ne govori ništa o Srbima, ali govori sve o ideologiji onih koji takve tvrdnje iznose".

To, prema njegovim rečima, nije samo skandalozan retorički ispad, već opasan narativ koji opravdava dalju obespravljenost i progon srpske zajednice.