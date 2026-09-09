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Dejan Šoškić nije hteo da se odrekne fotelje 2012. godine, a sada bi ponovo da je se domogne - slovi za prvog na tzv. studentskoj listi.

Podsetimo zašto Šoškića nazivaju "dželatom srpske privrede".

U decembru 2010. godine građanima je poručio da ne očekuju povišice pritiskom na poslodavce ako to nije zarađeno, već da bolji standard dolazi od novih radnih mesta, a ne od zahteva za većim platama. Naslov u medijima tada je bio "Ne nadajte se rastu plata". To je bilo praktično na početku njegovog boravka u fotelji guvernera Narodne banke Srbije.

U naredne dve godine uspeo je da upropasti sve što je mogao. Dok je 2012. nova vlast tražila odgovore zbog stanja u kojem se nalazila domaća valuta, kao i zbog rasta cena, tadašnji guverner Šoškić nije želeo da napusti funkciju.

"Nema razloga da podnesem ostavku. Uopšte ne razmišljam o toj temi", govorio je Šoškić.

Tada je insistirao da posao obavlja odgovorno i da oni koji žele njegovu smenu mogu da koriste zakonom predviđene procedure. U julu 2012. dinar je od početka godine bio oslabio 9,3 odsto prema evru, dok je NBS na međubankarskom tržištu prodala 1,28 milijardi evra pokušavajući da očuva stabilnost valute.

Šoškić je tada javno govorio i da namerava da ostane na čelu centralne banke.

"Nameravam da ostanem na ovoj funkciji", prenosile su "Novosti" njegove reči 16. jula 2012. godine.

Ipak, malo više od dve nedelje kasnije podneo je ostavku.

Zvanično obrazloženje bilo je da predložene izmene Zakona o NBS, prema njegovom mišljenju, narušavaju nezavisnost centralne banke i mogu da dovedu do ekonomske i finansijske nestabilnosti. Šoškić je NBS vodio od 29. jula 2010. do 6. avgusta 2012. godine.