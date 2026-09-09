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Vladan Đokić je vetiran i više nije nosilac tzv. studentske liste, ali deo blokadera i dalje namerava da ga vrati na vrh blokaderske liste.

Kada su Đokićevi sledbenici saznali rezultate glasanja (43:42 protiv), odmah su se sastali u jednom kafiću u centru Beograda, gde su kovali planove kako na prevaru da ga vrate tamo odakle je skrajnut.

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Deo blokadera pravi plan kako da vrati Đokića na vrh blokaderske liste Izvor: Kurir

"Ako insistiramo na pravilu '50%+1 glas' nastaće haos... Ljudi su razočarani... Realno je pao, a mi sad prekrajamo glasove"

"Cepanje pokreta je svakako... Cepanje je 40-40%... Svi se slažemo ovde da rektor mora da bude na listi ako hoćemo da preživimo izbore..."

"Svakako je sve otišlo u pi*** mat*****... Sve je klanje. Imaš lek za smirenje?"

"Kad bude krenula kampanja u NS za pet dana, mi kažemo 'Đokić je tehnički kandidat!'. Ne vidim drugu opciju"

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Sastanak blokadera kako da vrate vetiranog Vladana Đokića Izvor: Kurir

"Naše su šanse pale 30% danas, imamo konfrontaciju. Je** mi se za Novu S i RTS, šta će oni da kažu, sa čim mi izađemo - to je lista!"

"Znači, molimo Boga da raspiše izbore u sredu - četvrtak, u ovom ludilu pravni tim Beograd preda prvog na listi i to je to".

"Onda nema potrebe za pričom, ako će pravni tim da lažira da je Đokic prvi na listi".

Sve pokušavaju da reše prevarom... 

I po ko zna koji put se pokazalo da blokaderi ratuju između sebe i da pucaju po šavovima.

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